Bakanlıktan yeni düzenleme: 2026'ya kadar zorunlu, 30 günde iade hakkı geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerine yönelik kapsamlı bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, artık doğrudan satış şirketleri en az 10 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olacak ve faaliyet gösterebilmek için yetki belgesi alacak.

Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, doğrudan satış sistemlerinde tüketici haklarını güçlendirmeyi, piyasa düzenini sağlamayı ve suistimalleri önlemeyi hedefliyor.

ASGARİ SERMAYE: 10 MİLYON TL

Yeni yönetmelikle birlikte doğrudan satış şirketleri için asgari sermaye şartı 10 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca Türkiye’de yerleşik bankalarda en az 3 milyon TL tutarında bloke hesap bulundurma zorunluluğu getirildi.

Şirketler, faaliyete başlamadan önce Ticaret Bakanlığı’ndan doğrudan satış yetki belgesi almak zorunda olacak.

YANILTICI VAADE YASAK

Yönetmelik, hızlı zenginlik vaatleri ve sisteme katılım için baskı yapılması gibi uygulamaları yasakladı. Sistemin, yeni üye kazandırma üzerinden değil, mal veya hizmet satışına dayanması gerektiği vurgulandı.

Doğrudan satış şirketlerinin, perakende satış karı hariç olmak üzere doğrudan satıcılara sağladığı komisyon, prim ve benzeri menfaatler, yıllık net satışların yüzde 50’sini aşamayacak. Yeni üye kazanımına dayalı ödemeler ise toplam menfaatlerin yüzde 30’unu geçemeyecek.

TÜKETİCİYE 30 GÜN CAYMA HAKKI

Tüketiciler, doğrudan satış yoluyla aldıkları mal veya hizmetlerden 30 gün içinde koşulsuz cayma hakkı kullanabilecek. Şirketler, cayma hakkı kullanılan ürünlerin bedelini 30 gün içinde iade etmekle yükümlü olacak.

Halihazırda faaliyet gösteren doğrudan satış şirketleri, en geç 30 Ocak 2026’ya kadar yeni düzenlemelere uyum sağlayarak yetki belgesi başvurusunda bulunmak zorunda olacak.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ticaret Bakanlığı iade satış
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

