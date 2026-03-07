Bankacılık dünyasında kadın çalışan oranı yükseliyor

Sektörün önde gelen kuruluşlarının kadın yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fırsat eşitliği, cam tavanın aşılması ve kadın istihdamının sürdürülebilirliği konularındaki stratejilerini AA muhabirine anlattı.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı ve Akbank Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideri Şebnem Muratoğlu, eşitliğin kadınlar için değil, tüm paydaşlar için gelişim ve ilerleme zemini olduğunu belirterek, bu bilinci stratejilerinin merkezine alan kurumların inovasyon, karlılık, büyüme gibi kriterlerde daha etkili sonuçlar aldığının araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.

Söz konusu kültürel inşanın, fırsat eşitliğini güvence altına alan şeffaf terfi ve ücret politikaları, kapsayıcı liderlik anlayışı, esnek çalışma modelleri ve güçlü mentörlük ağları gibi yapısal dönüşümlerle mümkün olduğuna dikkati çeken Muratoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Akbank'ta çalışma arkadaşlarımızın yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor. Genel Müdürlüğe doğrudan rapor veren liderlik rollerinde kadın oranı yüzde 50 seviyesinde. 'Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası' kapsamında 2027'ye kadar yönetim kurulumuzda kadın üye oranını en az yüzde 30'a çıkarma hedefini benimsedik."

Muratoğlu, aday belirleme süreçlerinde kadın ve erkek adaylar arasında dengeli değerlendirme yapılmasına özen gösterdiklerini aktardı.

Teknoloji ve saha ekiplerinde kadın aday havuzlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Muratoğlu, "2025'te terfi eden Akbanklı çalışanların yüzde 54'ünü kadınlar oluştururken, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) rollerindeki kadın çalışan oranı ise yüzde 36 oldu. Aynı dönemde yeni işe alınan çalışanlar içinde kadın oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti." dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEM TASARIMININ ÇIKTISI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay da bankalarında çalışanların yüzde 56'sının kadın olduğunu vurguladı.

Yönetici rollerde yüzde 42 seviyesinde kadın çalışanın yer aldığını belirten Firuzbay, bu tabloyu sonuçtan çok sürdürülebilir sistem tasarımının çıktısı olarak gördüklerine, yaklaşımın kalıcı olmasının ise ancak cinsiyetten bağımsız insanı, yeteneği ve potansiyeli merkeze alan sistemlerle mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Firuzbay, kota uygulamalarının fırsat eşitliğini sağlamada etkili bir araç olduğuna inandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Liderlik havuzlarında çeşitlilik takibi yapıyor, mentörlük ve gelişim programlarıyla kadınların görünürlüğünü ve gelişim alanlarını destekliyoruz. Yeni işe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet dengesi gözeterek fırsat eşitliğini sistematik şekilde güçlendiriyoruz. Liderlik yolculuklarında kadınları cesaretlendiren, donanımlarını güçlendiren gelişim programlarımız ve mentörlük sistemlerimizle onların yanında oluyoruz."

Esnek modelleri "yan hak" yerine "stratejik gereklilik" olarak ele alarak, çalışanların kariyer yolculukları boyunca "iyi olma" hallerini destekleyen programlar tasarladıklarını dile getiren Firuzbay, "Tüm çalışanlarımızın iş hayatının yanı sıra bakım yükümlülüklerinde de destekleyici idari izinler, hibrit çalışma, kariyer molaları gibi uygulamalarla esnek sistemler sunuyoruz." diye konuştu.

"ÜST YÖNETİMDE KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTIRILMALI"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, toplam 14 bin 637 çalışanı bulunan Yapı Kredi'de 9 bin 134 kadının görev alması, bankadaki kadın istihdam oranının yaklaşık yüzde 62,4 olduğunu gösteriyor.

Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın da eşitliğin yalnızca insan kaynakları politikası değil, kurumların stratejik önceliklerinden biri olarak ele alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akalın, "Türkiye'de kadınların 'cam tavanı' aşabilmesi için performans ve liyakat odaklı şeffaf terfi sistemlerinin güçlendirilmesi ve üst yönetimde kadın rol modellerin görünürlüğünün artırılması kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerine yeni başlayan genç kadınlara kendi potansiyellerini ortaya koymak için cesaretle adım atmalarını tavsiye eden Akalın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın çalışanların kariyerleri boyunca yetkinliklerini sürekli geliştirmesi ve teknolojiye yakın olması büyük fark yaratacak çünkü cesaret hazırlıkla birleştiğinde sürdürülebilir başarıya dönüşüyor. Karar vericilere ise kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak bütüncül politikaların önceliklendirilmesini öneririm. Şunu biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal bir hedef olmanın ötesinde sürdürülebilir kalkınmanın temel kaldıraçlarından biri."

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır