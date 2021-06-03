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Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 850 milyara ulaştı

03.06.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 54 milyar 157 milyon lira artarak 3 trilyon 850 milyar 126 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri tutarı, 28 Mayıs itibarıyla 4 milyar 167 milyon lira artarak 694 milyar 897 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 850 milyara ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Mayıs itibarıyla 54 milyar 157 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 795 milyar 969 milyon liradan 3 trilyon 850 milyar 126 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 67 milyar 23 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 840 milyar 655 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Mayıs itibarıyla 4 milyar 167 milyon lira artarak 694 milyar 897 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 199 milyon lirası konut, 14 milyar 80 milyon lirası taşıt ve 405 milyar 618 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 456 milyon lira artarak 605 milyar 644 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 5,8 artarak 154 milyar 129 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 593 milyon lirası taksitli, 94 milyar 536 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 334 milyon lira artarak 149 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 432 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 436 milyon lira artarak 795 milyar 572 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

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