FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 29 milyar 879 milyon 479 bin lira azalışla 29 trilyon 183 milyar 364 milyon 46 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Ocak ile biten haftada yüzde 0,1 azalışla (29 milyar 879 milyon 479 bin lira) 29 trilyon 213 milyar 243 milyon 525 bin liradan 29 trilyon 183 milyar 364 milyon 46 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 2,6 azalarak 15 trilyon 208 milyar 659 milyon 274 bin liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat önceki seviyesinin yüzde 3,5 üzerinde 10 trilyon 315 milyar 158 milyon 391 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 277 milyar 475 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 238 milyar 252 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 30 Ocak itibarıyla 1 milyar 882 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,6 artışla 5 trilyon 833 milyar 117 milyon 974 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 690 milyar 759 milyon 723 bin lirası konut, 48 milyar 961 milyon 839 bin lirası taşıt, 2 trilyon 236 milyar 18 milyon 247 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 857 milyar 378 milyon 165 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 30 Ocak ile biten haftada 350 milyar 841 milyon 384 bin lira artarak 22 trilyon 926 milyar 145 milyon 590 bin liraya yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprü ve otoyollar özelleşiyor mu? İddialar sonrası açıklama geldiKöprü ve otoyollar özelleşiyor mu? İddialar sonrası açıklama geldi
11 ilde üreticiye 180 milyar lira destek! Bakan Yumaklı deprem bölgesine yatırımı açıkladı11 ilde üreticiye 180 milyar lira destek! Bakan Yumaklı deprem bölgesine yatırımı açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık mevduat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.