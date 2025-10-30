Bankalar emekli promosyonu yarışında! Bir artış daha geldi... 2025 güncel promosyon ödemeleri

Emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon 2025 ne kadar? Banka promosyonları ne kadar oldu? Emekliler, bankaların promosyon kampanyalarında yaptığı güncellemeleri yakından takip ediyor. Emekli maaşı olanlar için promosyonlar önemli bir gelir kalemi olarak görülüyor. Bu nedenle bankaların farklı şartlara bağlı olarak sunduğu promosyon ödemeleri merak ediliyor. Bankalar da zaman zaman kampanyalarda güncelleme yaparak ödeme tutarlarını yükseltebiliyor. Son olarak bir bankadan daha artış geldi. İşte banka promosyonları, emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank promosyon ödemeleri...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz emekli maaş zammı sonrası bankaların sunduğu emekli promosyon ücretleri değişmişti. Bankalar arası rekabetin kızışmasıyla beraber bankalar dönem dönem emekli promosyonu tutarlarında da değişikliğe gidebiliyor.

Birden fazla banka promosyonda 30 bin TL ve üzerindeki rakamları görmeye başladı. Son olarak bir banka daha ödemelerinde artışa gitti. Ancak promosyon ödemelerinde tutarlar bankadan bankaya göre değişiyor.

Banka emekli promosyonu için emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra, çeşitli koşullar sağlandığı takdirde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da sunulabiliyor. Farklı koşullar sağlandığı takdirde promosyon tutarına ek ödüller de olabiliyor. Dolayısıyla promosyon tutarı ek koşullar ve ödüllerle değişebiliyor.

Emeklilerin banka seçimi konusunda kampanyaları dikkatli biçimde incelemesinde yarar var. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025

İşte bankaların güncellenen 2025 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine 30 bin TL'ye varan ödeme sunuluyor. Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanya bitiş tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirtildi.