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Bankalarda TOKİ ucuz konut kuyruğu! Başvuru için akın ettiler

14.09.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TOKİ sosyal konut projesinde detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı. Erdoğan, projenin ilk temelleri yılbaşında atılacağını duyururken, TOKİ sosyal konut projesinde başvurular ise bugün başlayacağını duyurulmuştu. Projede 250 bin konut, 100 bin arsanın ödemesi 240 aya kadar taksitlendirilecek. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Bankalarda TOKİ ucuz konut kuyruğu! Başvuru için akın ettiler

TOKİ’nin yeni konut ve işyeri projesinin tüm ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını dün duyurdu. 81 ilde tüm ilçeleri kapsayacak projede 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Ucuz konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankaları şubelerinden de başvurular alınıyor. Başvuru için sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 500 lira olarak başvuru ücretini bankaya yatıran vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

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'İNŞALLAH EV SAHİBİ OLACAĞIZ'

40 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Ayten Vergili, “Güzel bir proje Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. İnşallah ev sahibi olacağız. Kendimi bildim bileli bodrum katta kirada oturuyorum. 900 TL olan kirama bin TL zam yaptılar. 30-40 yıldır İstanbul’dayım. İnşallah ev sahibi olurum” dedi.

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Ev sahibi olmak istediğini belirten Gülten Dalkılıç ise, “Proje çok güzel inşallah kurada çıkarsa ev sahibi olacağım. 20 yıldır kiracıyım 50 yıl daha sürer herhalde. Kirama ara zam olarak bin 300 TL’den iki bin TL zam yaptılar. Çok heyecanlıyım ellerim bile titriyor. İnşallah çıkar da kendimize ait bir evimiz olur” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut sayısına başvuranların sayısı belli oldu! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? T.C kimlik numarasına dikkatSON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut sayısına başvuranların sayısı belli oldu! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? T.C kimlik numarasına dikkat

İki gün önce evlenen 23 yaşındaki Can Güçlü ise “Gençler için çok güzel bir proje. İki gün önce evlendim inşallah bize de çıkar. Uyanır uyanmaz kendimi burada buldum. Herkes için hayırlısı olsun” diye konuştu.

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“İYİ BİR DESTEK OLACAK”

Sırada olan vatandaşlardan Demet Aksoy, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bu proje iyi oldu hepimiz için ev sahibi olmayanlar için iyi bir destek olacak. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler. Ev alma durumum az olduğu için gelip başvurmak istedim, 2 çocuğum var ilerleyen zamanları düşünerek 3 artı 1 eve başvurmak istedim” dedi.
Özlem Çıtak ise, “Çok iyi oldu. Dar gelirliler için özellikle ödemelerimiz daha rahat umudumuz onun için bekliyoruz. Çok heyecanlıyım olursa çok iyi olacak bizim için” şeklinde konuştu. (İHA)

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KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olması,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
  • Yoksul ve dar gelirli olmak.
  • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
  • 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
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Otomobilde son günler paniği!Otomobilde son günler paniği!
TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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