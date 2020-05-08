Bankalardan Ramazan Bayramı öncesi kredi fırsatları! Düşük faizli kredi için...

Tüketicilerin bayram döneminde artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen bayram kredileri, bir ihtiyaç kredisi türüdür. Bankalar, düşük faiz oranları, şubesiz başvuru, düşük sigorta masrafı ve dosya ücreti gibi promosyonlarla bayram kredisi paketlerini oluşturuyorlar. Esnek geri ödeme planları ve faiz oranlarıyla ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak sağlayan bayram kredileri oldukça cazip. Türü ne olursa olsun, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için bayram kredisi kampanyalarından size en uygun olanını seçebilirsiniz. İŞ BANKASI'NDAN ANINDA BAYRAM KREDİSİ Bayram kredisi kampanyasını ilk açıklayan banka İş Bankası oldu. 'Üç Aya Kadar Geri Ödemesiz Anında Bayram Kredisi' olarak açıklanan kredi, tüketicilere 90 güne kadar ödeme erteleme olanağı sağlıyor. Kişiye özel belirlenen faiz oranı ile en fazla 50 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. İş Bankası bayram kredisi 60 aya varan geri ödeme seçeneği içeriyor. Kampanyanın bitiş tarihi banka tarafından 31.05.2020 olarak belirlendi. İş Bankası bayram kredisinde, kredi geri ödeme faizi yüzde 0.96 'dan başlar.

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi bayram kredisi kampanyasını açıklayan QNB Finansbak bu yıl, henüz bir kampanya duyurmadı. Ancak bankanın devam eden '3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi' seçeneğini bayram kredisi olarak değerlendirmeniz mümkün. Yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranıyla 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi fırsatıyla QNB Finansbank, internet ve cep şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep etmiyor. YAPI KREDİ BANKASI BAYRAM KREDİSİ Henüz bir bayram kredisi duyurusu yapmayan Yapı Kredi Bankası da 'Üç Ay Ötelemeli İhtiyaç Kredisi' fırsatı sunuyor. En fazla 200 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaçlarınız için üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisi fırsatından yaralanabilirsiniz. Kampanyanın azami vadesi 57 ay olarak belirlenmiş ve 57 ayın üstüne 90 güne kadar erteleme fırsatı mevcut. Yapı Kredi Bankası, kısa mesaj uygulaması ile de Üç Ay Ötelemeli İhtiyaç Kredisi başvurusu kabul ediyor. ING BANK BAYRAM KREDİSİ ING Bank Mayıs ayı boyunca tüketicilere ötelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Yüzde 0,79 faiz oranıyla başlayan ihtiyaç kredisi için üç ay erteleme seçeneği mevcut. ING Bank üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisine 3 aydan 60 aya varan vade seçenekleri ile başvurabilirsiniz.