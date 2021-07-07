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Bankaya borcu olanlar dikkat! Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik

07.07.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK

Haber Global'de yer alan habere göre, “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler”, yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar ile ilgili de düzenlemede önemli değişiklikler yer aldı. “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı kayıtlardan düşürülecek.

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3 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILACAK

Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirecek. Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak.

Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak. Alacaktan dolayı edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’de belirtilen esas ve usullere göre gerçeğe uygun değer tespiti yapılacak. Alacaktan dolayı edinilmiş emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

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DONUK ALACAK NEDİR?

2017 yılında yapılan düzenlemeyle tüketici kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı. Donuk alacak, bankalar tarafından verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık yaşanan gecikme durumunun söz konusu olması, bu kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden olur. Özetle, banka açısından ödenme ihtimali düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar için 'donuk' tabiri kullanılır.

Ödemenin takip edildiği aşamalardan üçüncüsüne gelindiğinde kredi donuk olarak nitelendirilir. Bu aşamadan sonra bankanın söz konusu kredinin yüzde 20’si kadar olan tutarı ayırması gerekir. Sonraki aşamada yüzde 50’sini, beşinci ve son aşamada ise yüzde 100’ünü ayırması gerekmekte. Böylece banka batma olan krediye karşı tedbir almış olur.

Bir kredi donuk hale gelmiş ise bunun için faiz tahakkuku ve reeskontu kesinlikle yapılmaz. Daha önce yapılan tahakkuk ve reeskontlar nakit olarak tahsil edilememişse bunların yeniden düzenlenmesi yapılır. Donuk alacaklar, bir takım şartları sağlaması durumunda Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu’na aktarılır.

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