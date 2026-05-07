Başkan Karahan’dan enflasyon açıklaması: ‘İzin vermeyeceğiz’

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nde konuştu. Başkan Karahan, enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
TCMB Başkanı Fatih Karahan Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nde önemli değerlendirmeler yaptı. Karahan enerji fiyatlarında yaşanan artışların küresel ölçekte enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiğini, son dönemdeki gelişmelerin etkilerinin Türkiye'de enflasyon ve dış denge üzerinde hissedildiğini söyledi.

“KARARLILIĞIMIZ DEĞİŞMİYOR”

Karahan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"

Karahan dezenflasyonda önemli mesafe kat edilse de enflasyonun hala yüksek seyrettiğini belirtti. Son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

ÖNGÖRÜLERİNİ AÇIKLADI

Karahan, değerlendirmelerini şöyle yaptı:

"Para politikasındaki sıkı duruş sayesinde hizmet grubunda daha ılımlı seyir görüyoruz. Cari işlemler dengesinde de belirgin iyileşme sağlandı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş dış ticaret dengesi ve cari açıkta doğrudan etkili oluyor. Son dönemde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hızla yükselen enerji fiyatları cari denge üzerinde yukarı yönlü baskıları artırdı. Aynı dönemde gerileyen altın ithalatı ise cari dengeye pozitif katkı verdi. Cari dengede yukarı yönlü riskler belirginleşse de 2026'da cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz”

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

