Başkan Karahan’dan enflasyon açıklaması: ‘İzin vermeyeceğiz’

TCMB Başkanı Fatih Karahan Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi'nde önemli değerlendirmeler yaptı. Karahan enerji fiyatlarında yaşanan artışların küresel ölçekte enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiğini, son dönemdeki gelişmelerin etkilerinin Türkiye'de enflasyon ve dış denge üzerinde hissedildiğini söyledi.

“KARARLILIĞIMIZ DEĞİŞMİYOR”

Karahan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"

Karahan dezenflasyonda önemli mesafe kat edilse de enflasyonun hala yüksek seyrettiğini belirtti. Son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

ÖNGÖRÜLERİNİ AÇIKLADI

Karahan, değerlendirmelerini şöyle yaptı:

"Para politikasındaki sıkı duruş sayesinde hizmet grubunda daha ılımlı seyir görüyoruz. Cari işlemler dengesinde de belirgin iyileşme sağlandı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş dış ticaret dengesi ve cari açıkta doğrudan etkili oluyor. Son dönemde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hızla yükselen enerji fiyatları cari denge üzerinde yukarı yönlü baskıları artırdı. Aynı dönemde gerileyen altın ithalatı ise cari dengeye pozitif katkı verdi. Cari dengede yukarı yönlü riskler belirginleşse de 2026'da cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz”