Başvuru için son 2 gün: Ek doğum izninde süre doluyor

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular sürüyor. Ancak son başvuru tarihine kısa bir süre kaldı. Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor. İşte detaylar...

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ve 8 haftalık ilave izne dair yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

SON BAŞVURU 15 MAYIS CUMA GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir rapora gerek olmaksızın söz konusu kanuni haktan yararlanabiliyor. Tek başvuru yolu ise annelerin, bebeklerinin kimlik fotokopileri ve ilave izin talep ettiklerine ilişkin bir dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim etmesi oluyor. Dolayısıyla yeni düzenlemeden yararlanmak için 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmak gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doğum izinleri konusunda, 16 haftasını tamamlamış ancak 1 Nisan tarihi itibarıyla 24 haftayı tamamlamamış çalışan anneleri kapsayan ek düzenlemeyi kanunlaştırdıklarını söyleyerek, "Tekrar işe dönmesi halinde dahi bu 8 haftalık bir süreci çalıştığı kuruma bir dilekçe sunarak tekrar devam edecek. Tabii ücretli bir doğum izni bu. Başvuru süremiz 15 Mayıs'a kadar. Dolayısıyla kamu kurumları, işverenler sürece adaptasyonu biraz zaman alabilir ama konu çok nettir. Zira kanunlaştı. Bu hususta gerekli düzenlemeler de hayata geçirildi. Dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlandığından itibaren artık bu süreç yürürlüğe girdi. Bütün işverenlerin bu sürece dahil olması gerekiyor. Sözleşmeli personelle ilgili birtakım sorular geldi. O düzenlemeyi de bu önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun. Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil. Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek" ifadelerini kullanmıştı.