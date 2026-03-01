Başvurular yarın başlıyor: 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre programla bölgelerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na başvurular yarın başlayacak ve 15 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alınıyor. Program kapsamında, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Böylelikle il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçirilecek.

Programa ilişkin merak edilen 5 soru ve cevap şöyle:

1- Yerel Kalkınma Teşvik Programı nedir, neden başlatıldı ve hangi hedefle devreye alınıyor?

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek amacıyla uygulamaya konuluyor. Programla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor. Öte yandan illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyelinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri geri bağlantılarının desteklenmesi, kümelenmelerin oluşturulması ve yerel istihdamın artırılması hedefleniyor.

2- Programdan kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

Teşvik programına, gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamayacak. Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak en fazla 5 başvuru yapabilecek. Program başvuruları, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden yarından itibaren alınmaya başlanacak. Başvurular yalnızca belirtilen elektronik portal üzerinden (çevrimiçi olarak) alınacak. Programa elden veya posta yoluyla başvuru yapılamayacak.

3- Hangi sektörler ve yatırım alanları teşvik kapsamında?

Asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği, yaşlı bakım merkezi, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi, mobilya üretimi, meyve/sebze işleme, kurutma ve paketlenmiş gıda ürünleri üretimi, asgari 20 dekar entegre sera tesisi gibi yatırım konuları teşvik kapsamına alındı. Programla 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek.

4- Teşvik Programı kapsamında yatırımcılara hangi destekler sunuluyor?

Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulması öngörülüyor. Desteklerin kapsamı yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve bölgesel önceliklere göre değişebilecek. Yapılacak her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak. Program kapsamında yatırımcılar, 30 Mayıs 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nda program için öngörülen destek unsurlarından yararlanabilecek.

5- Program için yatırım konuları nasıl belirlendi?

Yatırım konuları, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin geliştirilmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, sosyoekonomik gelişmişliğin güçlendirilmesi kriterleri doğrultusunda belirlendi.

Bölgelerin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek bu programın, üretimi teşvik etmesi, yeni istihdam alanları oluşturması ve yerelden başlayan kalkınma zincirini tüm Türkiye'ye yayması öngörülüyor.

