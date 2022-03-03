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Batı, yaptırım kararı aldı ama... İlginç detay: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı iki katına çıktı

03.03.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı tüm dünyada tepki çekerken, özellikle Batı ülkelerinden peş peşe yaptırım kararları gelmişti. Ancak yaptırım kararı sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. Her ne kadar yaptırım kararı alınsa da, Rusya'dan Avrupa ülkelerine olan gaz akışının arttığı görüldü.

Batı, yaptırım kararı aldı ama... İlginç detay: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı iki katına çıktı

Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sekizinci günde devam ederken, ilk andan bu yana birçok ülke yaptırım kararı almıştı. Batı, Rusya ile askeri olarak karşı karşıya gelmeyeceğini belirterek, pek çok alanda yaptırıma gitti. Ancak her alanda alınan yaptırım kararı sonrası Rusya'dan Avrupa'ya olan gaz akışının arttığı görüldü.

Alınan bilgilere göre Rusya’nın Ukrayna saldırısına rağmen Rus doğal gazının Avrupa’ya sevkiyatı artarak devam ediyor. Gazprom’un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) doğal gaz sevkiyatı 1 Aralık 2021’de günlük 109 milyon metreküp düzeyindeydi. Gazprom’un sevkiyatı 1 Ocak itibarıyla 74,4 milyon metreküpe gerilerken, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı 24 Şubat’tan itibaren Avrupa’ya gaz akışında artış yaşandığı görülüyor.

ARTIŞA GEÇTİ

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, Gazprom Ukrayna üzerinden Avrupa’ya 23 Şubat’ta 62 milyon metreküp doğal gaz gönderirken, bu rakam 25 Şubat’ta 110 milyon metreküp, 26 Şubat’ta ise 109 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Gazprom’un temsilcisi Sergey Kupriyanov, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 100 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söylemişti.

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40’ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya’dan ithal ediyor. Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi. Rusya’nın Ukrayna saldırısı, ardından AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik geniş müeyyideler uygulamaya başlaması, Gazprom’un sevkiyatını azaltacağı veya Ukrayna’daki boru hatlarında sorunlar yaşanabileceği endişesini de beraberinde getiriyor.

EN BÜYÜK TEDARİKÇİ

Avrupa’nın petrol ithalatında en büyük tedarikçi olarak yine Rusya ön plana çıkıyor. Rusya, 2020’de 440 milyon ton petrol ithal eden Avrupa’ya 113 milyon ton petrol tedarik etmişti. Avrupalı yetkililerin şu ana kadar Rusya’ya yönelik açıkladıkları yaptırımlarda enerji ihracatına kısıtlamalardan uzak durması dikkati çekiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 ülkelerinin Rus doğalgaz ve petrolü ithalatına sınırlama getirilmesini önerirken, bu yönde bir karar alarak Rus petrol ithalatını durduran sadece Kanada oldu. Rusya’da özellikle enerji gelirlerinin toplandığı ülkenin en büyük bankası Sberbank ve Gazprombank’a yönelik yaptırımlar sınırlı kaldı ve SWIFT yaptırımlarında yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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