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Batman'da petrol boru hattında sızıntı: BOTAŞ'tan açıklama: 'Çalışmalar başlatıldı'

23.03.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da petrol boru hattında sızıntı meydana geldiği bildirildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında meydana gelen sızıntının giderilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

Batman'da petrol boru hattında sızıntı: BOTAŞ'tan açıklama: 'Çalışmalar başlatıldı'

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkisinde petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

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Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vananın da kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ'TAN ANINDA MÜDAHALE

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise "22 Mart 2023 günü gece saatlerinde Batman-Dörtyol ham petrol boru hattının yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı meydana gelmiştir. BOTAŞ acil müdahale ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup ekiplerimiz tarafından gerekli çevre tedbirleri alınarak müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır." İfadelerine yer verildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından petrol boru hattının en kısa sürede devreye alınacağı kaydedildi.

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