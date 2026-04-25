Bayram öncesi Bakanlıktan tedbir! Bu uyarılara dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinde yaşanacak artışın neden olabileceği bulaşıcı ve salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla kurban satış ve kesim yerlerinde önlemler aldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan hareketlerinde önemli artış olması bekleniyor. Bu çerçevede Bakanlık, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülen mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin durdurulması, şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılımının engellenmesi, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara kurbanlık hayvan satış yerlerinde bir hastalığın bulaşması ve bunun yayılmasının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir aldı.

KESİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Menşeilerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı olan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek.

BELİRLENEN YERLER DIŞINDA KESİM YAPILAMAYACAK

İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince, kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçların nakil öncesi ve sonrası, temizlik ve dezenfeksiyonu mutlaka yapılacak. Nakil vasıtalarına aşırı hayvan yüklenmesi, hayvanların nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek araçlarla sevkleri onaylanmayacak.

VETERİNELER KONTROLLERİ YAPACAK

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak. Sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek, iller arası nakline müsaade edilecek. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, ilgili kanun uyarınca işlem yapılacak.

Satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, sahiplerinin, muhtarların, köy bekçilerinin, polis, jandarma gibi görevlilerin ve serbest veteriner hekimlerin, bu durumu mahallin mülki idare amiri veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlüklerine bildirmeleri gerekecek.
Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacak. Önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.
BU BÖLGELERDE KESİM YASAK!

Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay ve onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirlediği kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine müsaade edilmeyecek.

Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler, kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmeyecek.
Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların veri tabanından silinecek. Sığır cinsi hayvanların pasaportları, en yakın İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, kesim tarihlerinden itibaren 7 gün içinde iletilecek.

Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri, vatandaşlar tarafından köy muhtarına veya İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilecek. Köy muhtarları kendilerine teslim edilen kulak küpelerini ve pasaportları, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine sunacak.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bakanlık, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanların sağlıklı, besili ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmasına dikkat etmesi önem arz ediyor.

Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi bulunan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş hayvanların kurbanlık olarak seçilmesi gerekiyor.
Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların, kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine müsaade edilmiyor. Bu nedenle vatandaşların gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların, kurbanlık olarak seçilmemesine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Öte yandan, mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
