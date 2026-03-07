FİNANS

Bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile plan değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile plan değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Adana Seyhan Bahçeşehir Mahallesi'ndeki taşınmazın "lojistik tesis alanı, trafo alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak ÖİB tarafından hazırlanan çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara Çankaya Fidanlık Mahallesi'ndeki taşınmaz ile mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Edirne Uzunköprü Muradiye Mahallesi'ndeki taşınmazın nazım imar ve uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul Beyoğlu ilçesi Müeyyetzade Mahallesi'ndeki 11 taşınmazın ve üzerlerindeki yapıların özelleştirme kapsamına alınmasına ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanmasına karar verildi.

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin sermaye yapısında yer alan yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin 1 milyar 100 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Emre Fırat-Sevda Fırat-Vera Konsept GYO AŞ-Durusel Elektrik San. Tic. AŞ Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi çerçevesinde satışı uygun bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

