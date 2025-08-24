FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BBP lideri Destici'den memur maaşı çıkışı! "Yüzde 10’luk refah payı verilsin"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memur zamlarıyla ilgili, “Tıpkı işçilerde olduğu gibi yüzde 8’lik bir refah payı verilmişse, birtakım haklarla birlikte yüzde 10’u bulmuşsa, biz de yıllık 2026 için memur ve memur emeklilerimize de yüzde 10’luk bir refah payı verilerek bu sözleşme tatlıya bağlansın diyoruz” dedi.

BBP lideri Destici'den memur maaşı çıkışı! "Yüzde 10’luk refah payı verilsin"
Recep Demircan

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. İl Başkanlığı’nda parti üyeleriyle bir araya gelen Destici, memur zammı görüşmelerinin değerlendirdi.

Mustafa Destici, “Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimiz ile ilgili sözleşme el sıkışmayla sonuçlandı. Şimdi memurlarımız masada. 3 milyondan fazla memurumuz ve bir de bunlara ilaveten belki bu sayıda memur emeklilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri maalesef uyuşmazlıkla sonuçlandı. Şu anda top Hakem Kurulu’nda. Ben daha önceki toplu sözleşme kurulunda uzlaşma olmayınca, hakem heyetine gidildiğinde; hakem heyeti ne yapmış diye baktım. Sadece ilk gidildiği yıllar yüzde yarımlık bir artış yapmış, ondan sonraki tüm sözleşmelerde hakem heyeti kamu tarafı ne teklif etmişse aynen o teklifi onaylamış. Onun için demiştim ki hakem heyetine gidilmeden son bir kez daha taraflar bir araya gelsin ve uzlaşma sağlasınlar. Biz üstü örtülü bir şey söylemedik. Şu an Büyük Birlik Partisi dışında herhangi bir siyasetçiden, siyasi partiden bununla ilgili somut, ciddi, ‘Hükümet şunu teklif etmiştir, memur bunu istemiştir ama bu olması gerekir’ diye bir şey duydunuz mu? Yok. Duyarsızlar. Ya afaki rakamlar konuşuyorlar memura ve memur emeklisine ya da halka sempatik görünmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

"BU SÖZLEŞME TATLIYA BAĞLANSIN DİYORUZ"

Destici, "İşçi görüşmelerinde de bizim dediğimiz noktada aşağı yukarı tamamlandı. Enflasyon üzerine 8-10 puanlık refah payı verilsin ve bu sözleşme tamamlansın demiştik. Orası öyle halloldu. Burada da aynı teklifimizi yapıyoruz. Memur tarafı ilk 6 ay için yüzde 25, 2’nci 6 ay için de yüzde 20. Peki, hükümet ne diyor? 11’e 7 diyor. Yani yarıdan daha az teklif ediyor. Hükümet bunu neye göre teklif ediyor? Öngördüğü enflasyona göre teklif ediyor. Biz benzer teklifimizi burada da önerdik. Hem memur tarafına hem de hükümet tarafına iki tarafla da görüşerek, dedik ki hükümet 11’e 7 mi diyor? Enflasyon bunun üzerinde gerçekleşirse onu da vereceğim diyor. Burası güzel diyoruz. Fakat tıpkı işçilerde olduğu gibi yüzde 8’lik bir refah payı verilmişse birtakım haklarla birlikte yüzde 10’u bulmuşsa, biz de yıllık 2026 için memur ve memur emeklilerimize de yüzde 10’luk bir refah payı verilerek bu sözleşme tatlıya bağlansın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Siyah orak'ta hasat sürüyor'Siyah orak'ta hasat sürüyor
Karadeniz'de fındık kurutma mesaisi başladı!Karadeniz'de fındık kurutma mesaisi başladı!

Anahtar Kelimeler:
Memur Mustafa Destici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

Sözleşmeli personel de faydalanacak! Detaylar belli oldu

Sözleşmeli personel de faydalanacak! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.