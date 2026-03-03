FİNANS

BBVA Research'ten çarpıcı analiz! Türkiye için 2026 büyüme tahminini açıkladı

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin son analizinde 2025'in son çeyreğinde üretim tarafında ivme kaybına işaret etti. Sanayide daralma, inşaatta yavaşlama dikkat çekerken, büyümenin ana sürükleyicisi hizmetler sektörü oldu. Banka, 2026'nın ilk çeyreği için yüzde 3, yıl geneli için ise yüzde 4 büyüme tahminini korudu.

Begüm Özkaynak

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son değerlendirmede 2025'in son çeyreğinde üretim tarafında zayıflamaya işaret etti. Rapora göre sanayi faaliyetinde daralma görülürken, hizmetler sektörü yatay bir görünüm sergiledi, inşaatta ise belirgin bir ivme kaybı yaşandı. Tarım sektörü ise yılın ilk üç çeyreğindeki sert daralmanın ardından teknik bir toparlanma kaydetti.

2025'TE BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ HİZMETLER OLDU

BBVA, 2025 genelinde büyümenin ana sürükleyicisinin geniş hizmetler sektörü olduğunu vurguladı. Tarım sektörünün büyümeye negatif katkı yaptığı belirtilirken, inşaat ve sanayinin katkısının yaklaşık 1 puan civarında kalarak görece sınırlı olduğu ifade edildi.

2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 3 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Bankanın aylık GSYH göstergesi, öncü verilere dayanarak 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3 büyümeye işaret ediyor. Bu oran, 2025'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,4'lük çeyreklik artışın ardından yaklaşık yüzde 0,7'lik bir çeyreklik büyümeye karşılık geliyor.

TALEPTE ÖZEL TÜKETİM HIZLANDI, YATIRIMLAR DARALDI

Talep tarafında ise beklentilerin aksine 2025'in son çeyreğinde özel tüketimin hızlandığı, yatırımların ise çeyreklik bazda daraldığı kaydedildi. 2025 yılı boyunca stoklar hariç iç talebin büyümeye önemli katkı sunduğu, dış talebin ise negatif etki yarattığı belirtildi.

Arz ve talep arasındaki dengesizliğin sürdüğü, çıktı açığının ise nötr seviyelere yakın seyretmeye devam ettiği ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSK UYARISI

BBVA, İran'daki ve genel olarak bölgedeki çatışmaların kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu vurguladı. Bu gelişmelerin ticaret ve cari denge üzerinde baskı yaratabileceği, enflasyon açısından ise yukarı yönlü risklere yol açabileceği belirtildi.

Buna karşın, ılımlı büyümeyi hedefleyen iyi kalibre edilmiş bir politika bileşiminin jeopolitik rüzgarların etkisini sınırlayabileceği ifade edildi. Banka, olası gelişmelere bağlı revizyon ihtimalini saklı tutarak 2026 yılı için yüzde 4 büyüme tahminini korudu.

Anahtar Kelimeler:


