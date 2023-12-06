BDDK’daki 400 memura 45 bin liralık tazminat! Büyük yankı uyandırmıştı: AK Parti’den yeni önerge hazırlığı

Tüm Türkiye memur zammı, emekli zammı ve yeni asgari ücret rakamında yapılacak artışa dikkat kesilmiş durumdayken, geçtiğimiz günlerde 400 memur için alınan karar gündem yaratmıştı.

86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenerek, Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

TARTIŞMALI KARAR GERİ ÇEKİLECEK

Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bu 400 çalışanına ödenmesi planlanan 45 bin liralık hayat pahalılığı tazminatı için yeni bir gelişme yaşandı. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden “ücret eşitsizliği ortaya çıkar” eleştirileri gelmişti.

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre tartışlamaların ardından, AK Parti’nin torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekeceği iddia edildi. Düzenlemenin tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.







