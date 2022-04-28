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BDDK’dan ‘döviz rantı’ talimatı: Bankalara yazı gönderildi

28.04.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) tarafından döviz işlemleri için önemli bir talimat yapıldı. Buna göre kurum bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını istediğini bildirdi.

BDDK’dan ‘döviz rantı’ talimatı: Bankalara yazı gönderildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankalardan platform döviz alım satım işlemlerini şube, hazine ve mobile taşımalarını istedi. Açıklamada, kredilerin rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bankalara gerekli hatırlatmanın yapıldığı belirtildi.

"Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazılarımızda bankalarımızın mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak; ilgili kredinin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması başta olmak üzere muhtelif hususlara yer verilmişti” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı.

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“Konuya ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler çerçevesinde, tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir. Bilgi edinilmesini ve konunun Birliğiniz üyesi bankalara duyurularak sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim."

bddk-eWwJ


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Anahtar Kelimeler:
döviz
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