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Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeneceğini duyurdu.

Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeneceğini duyurdu.

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