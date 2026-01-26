FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı

Belçika'da ulusal demir yolu şirketi SNCB çalışanları, 5 gün sürecek greve çıktı.

Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı

Belçika'daki çeşitli sendikaların çağrısıyla demir yolu çalışanları, hükümetin SNCB'nin yapısında ve çalışanların statülerinde yapmayı planladığı değişikliklere karşı 30 Ocak'taki son tren seferine kadar greve gitti. Grevin etkisi haftanın ilk iş gününde belirgin biçimde hissedilirken, ülke genelinde çok sayıda tren seferi iptal edildi.

SNCB, demir yolunu kullanacak yolculara tren seferlerinin durumunu ve alternatif seferleri resmi internet sitelerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika'da greve katılan personelin görev alanlarına bağlı olarak tren seferlerindeki kesintinin boyutu her gün değişkenlik gösteriyor.

Hem şehirlerarası hem şehir içi ulaşımda yaygın olarak kullanılan tren seferlerindeki aksaklık Belçika’da çalışma hayatını da olumsuz etkiliyor.

Federal hükümet, demir yolu şirketini modernize ederek 675 milyon avroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan bir tasarı üzerinde çalışıyor. Tasarı, demir yolu çalışanlarındaki kamu hizmeti statüsünün kaldırılması ve kalıcı kadroya son verilmesini de içeriyor.

Ayrıca, demir yolu şirketinin yönetim sisteminde yapılması planlanan değişiklikle sendikanın onayı olmadan da karar alınabilmesi hedefleniyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlerde alkali su dönemi: Aquamab ile suyun doğru haliEvlerde alkali su dönemi: Aquamab ile suyun doğru hali
Tunceli'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldıTunceli'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.