BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: Benzin ne kadar, 1 litre benzin kaç TL oldu? Motorin ve LPG ne kadar oldu? Zam sonrası mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları! 9 Haziran 2022

Benzin fiyatı güncel liste; benzine zam haberleri ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri sebebiyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından her gün ekseriyetle araştırılıyor. Benzin ne kadar? sorusunun yanı sıra motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarında son durum da merak konusu oldu. İşte zam sonrası 9 Haziran 2022 Perşembe mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 8 Haziran Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

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Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

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İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 T

