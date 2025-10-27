FİNANS

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları son dakika! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel durumu yakından takip ediyor. Fiyatlar, brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişebiliyor. Peki, 27 Ekim 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar
Hande Dağ

Benzin ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak zaman zaman farklılaşabiliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı 27 Ekim 2025 Pazartesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar 1

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar 2

27 EKİM 2025 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Hafta sonu motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidilmiş, zam akaryakıt fiyatlarına yansımıştı.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar 3

Güncel olarak akaryakıt fiyatlarında benzin ya da motorin için bir indirim veya zam bilgisi bulunmuyor.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar 4

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 EKİM 2025 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52.34 TL/LT
  • Motorin: 55.44 TL/LT
  • LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52.18 TL/LT
  • Motorin: 55.31 TL/LT
  • LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.17 TL/LT
  • Motorin: 56.46 TL/LT
  • LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.52 TL/LT
  • Motorin: 56.77 TL/LT
  • Otogaz: 27.53 TL/LT
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
46.04
benzin LPG motorin Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim benzine zam lpg fiyatları motorin indirim lpg indirim
