Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL? Zam veya indirim... Tabelada güncel fiyatlar

Benzin ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak zaman zaman farklılaşabiliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı 27 Ekim 2025 Pazartesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

27 EKİM 2025 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Hafta sonu motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidilmiş, zam akaryakıt fiyatlarına yansımıştı.

Güncel olarak akaryakıt fiyatlarında benzin ya da motorin için bir indirim veya zam bilgisi bulunmuyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 EKİM 2025 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.34 TL/LT

Motorin: 55.44 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 55.31 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.17 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI