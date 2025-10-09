Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları! Tabelada son durum

Benzin ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin sürekli araştırdığı konular arasında yer alıyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 9 Ekim 2025 Perşembe ne kadar? İşte tüm detaylar...

Araç sahipleri "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL" ve "Bugün motorin ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. Dün benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim gelmiş, indirim akaryakıt fiyatlarına yansımıştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 EKİM 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI