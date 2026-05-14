Benzine zam geldi: Tabela değişti! 14 Mayıs benzin motorin fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, değişmeyi sürdürürken araç sürücüleri tabelalardaki değişimi yakından takip ediyor. Peki, benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 14 Mayıs 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Mayıs 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren benzine 1,07 TL zam geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 MAYIS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.95 TL

Motorin: 67.39 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.80 TL

Motorin: 67.23 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.91 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.19 TL

Motorin: 68.77 TL

LPG: 33.69 TL