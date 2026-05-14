Benzine zam geldi: Tabela değişti! 14 Mayıs benzin motorin fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, değişmeyi sürdürürken araç sürücüleri tabelalardaki değişimi yakından takip ediyor. Peki, benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 14 Mayıs 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Mayıs 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
Gece yarısından itibaren benzine 1,07 TL zam geldi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.95 TL
Motorin: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.80 TL
Motorin: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.91 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.19 TL
Motorin: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL
