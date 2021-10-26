Benzine zam yağmuru! Daha bugün 44 kuruş gelmişti, 28 kuruş daha geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

BENZİNE 28 KURUŞLUK BİR ZAM DAHA

NTV'de yer alan habere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.



