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Beş ayın zirvesine çıkmıştı! Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde 'düşüş' detayı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Ocak ayındaki yükselişini ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını belirtti.

Beş ayın zirvesine çıkmıştı! Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde 'düşüş' detayı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında enflasyon yüzde 6,70 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise 64,86 oldu. Türkiye'de Ocak ayında enflasyonda hızlanma görülürken, aylık enflasyon beş ayın zirvesine çıktı. Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiği, diğer ana gruplarda ise gerilediği belirtildi. Değerlendirmede, "Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir" görüşü savunuldu.

Banka değerlendirmesinde, "Tüketici fiyatları 2023 yılının son Enflasyon Raporu tahminiyle uyumlu bir şekilde ocak ayında yüzde 6,70 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,09 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 64,86 olmuştur. Yıllık enflasyon, temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda gerilemiştir. Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğal gaz fiyatları yükselmeye devam etmiştir." ifadesini kullandı.

"GIDA GRUBUNDA GÜÇLÜ FİYAT ARTIŞ EĞİLİMİ OCAK AYINDA DA SÜRDÜ"

Değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürmüştür. Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir.

Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır. Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş gerçekleşmiştir.

Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin
zayıflayacağı değerlendirilmektedir."

Ocak ayı enflasyon verisi açıklandı Ocak ayı enflasyon verisi açıklandı


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Enflasyon Merkez Bankası değerlendirme detayı
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