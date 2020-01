BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067967 -0,09 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070930 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041885 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025251 -0,50 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030560 -0,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,023139 -0,26 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028405 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,069188 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,026576 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,023113 -0,12 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023133 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017669 -0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)