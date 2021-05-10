Betam açıkladı, koronavirüs kadınları erkeklerden daha çok işsiz bıraktı!

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay tarafından hazırlanan "Sanayide Güçlü İstihdam Artışı: Erkek İşsizliği Azalırken Kadın İşsizliği Artıyor" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2021 notunda, "Kadın işsizliğinde son aylarda güçlü bir artışın gerçekleşmekte olduğu görülmektedir" denildi ve eklendi:

"Nitekim kadın işsizlik oranı Aralık’tan Şubat’a yüzde 14’ten yüzde 15.7’ye yükselirken Mart’ta işsizlik oranı yüzde 16.5’e yükseldi. Kadın işsizlik oranlarındaki artış son 3 ayda birikimli olarak 2.5 yüzde puana erişti. Kadın istihdamı Aralık’tan Mart’a duraklarken (artış 6 bin) işsiz sayısı 296 bin artışla 1 milyon 677 bine yükseldi. Şubat’tan Mart’a kadın istihdamı 36 bin azalırken işsiz sayısının 93 bin arttığı not edilmelidir. Erkek işsizlik oranı ise Aralık’tan Mart’a 0.5 yüzde puan düşerek yüzde 12’den yüzde 11.5’e geriledi. Şubat’tan Mart’a erkek istihdamında 586 binlik artış gerçekleşirken işsiz sayısı 34 bin azaldı."