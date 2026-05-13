Biletlere zam yolda: Planlar başladı 'Yoğun talep'

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Otobüsçüler Federasyonu'ndan da bir açıklama geldiği ve artan maliyetlere dikkat çekilen o açıklamada bilet fiyatlarına %20'lik zam sinyali verildiği aktarıldı.

"ZAMLI FİYATLAR GELİYOR"

Show Haber'de yer alan haberde mikrofon uzatılan bir görevli; "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor" derken bir başkası ise "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.

"YANSITTIK, 5-6 GÜN OLDU"

Bir başkası da Ankara'dan Gaziantep'e biletin şu anda 1600 TL olduğunu, bayram da o kadar olacağını belirtip "Yansıttık yani 5-6 gün oldu" dedi. Bazısının şimdiden yansıttığı bazısının da hazırlık yaptığı kaydedildi. Bayram öncesi şehirlerarası otobüslere zam geleceği aktarıldı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından pek çok kişi tatil planı yapmaya başlarken bu uzun süreyi kimi memleketinde kimi ise tatilde geçirmek için şimdiden firmaların yollarını tutmaya başladı. Bir yetkili "Bu bayramda tatil uzun olduğu için biraz yoğun talep" derken bir başkası da "Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra pek fiyat yansıtamadık" ifadelerini kullandı.

Bu hareketlilik öncesi Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan açıklama geldiği vurgulanırken akaryakıt ve otoyol fiyatlarının arttığının hatırlatıldığı ve biletlere %20 civarında zam yansıyacağının kaydedildiği aktarıldı.

"ZAMLI TARİFELER BAŞLIYOR"

Bir başka görevli ise "Fiyatlara yansıdı. Van mesela 1700-1800 liraydı. 2.700 lira oldu" dedi. Bir başka görevli de "Ayın 15'inden sonra tüm bölgelere zamlı tarifeler başlıyor" şeklinde konuştu. Firma çalışanlarına göre gelecek zamların kendilerine Bakanlıkça tanınan sınırlar dahilinde olduğu belirtildi.

Bir görevli "Zam şu... Şu an mesela Ankara Mersin fiyat 1200 TL ama biz yazmıyoruz. Şu an benim fiyat uygulamam 900 TL. Bakanlığın verdiği rayiç fiyatı hiçbir firma uygulamıyor şu anda. Zam değil bu" ifadelerini kullandı.