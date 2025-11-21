FİNANS

BİM Aktüel fırtınası esiyor: 21 Kasım 2025 kataloğu bomba gibi!

BİM, 21 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısıtıcılar ön plana çıkarken, elektronik eşyalar ve çeşitli ev gereçleri de dikkat çekiyor. İşte BİM'deki bu haftanın indirimli ürünleri ve kaçırılmaması gereken fırsatlar...

Ezgi Sivritepe

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerini sevindirmeye hazırlanıyor. 18 Kasım - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler, özellikle kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde, vatandaşların bütçesine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Katalogda, çift yönlü şömine ısıtıcıdan 66 inç QLED TV'ye kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ısıtıcılar, BİM aktüel kataloğunda önemli bir yer tutuyor. Kumtel marka ısıtıcı çeşitlerinin yanı sıra, çift yönlü şömine ısıtıcı da 1.190 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Soğuk havalarda hem ısınmak hem de şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan şömine ısıtıcı, BİM raflarında yerini alacak.

Elektronik tutkunları için ise 66 inç QLED TV büyük bir fırsat sunuyor. 22.950 TL'lik fiyatıyla yüksek kaliteli bir televizyon deneyimi yaşamak isteyenler, bu ürünü kaçırmak istemeyeceklerdir. Ayrıca, 12 inç LCD yazı tahtası 199 TL ve nostaljik radyo 849 TL gibi farklı ürünler de katalogda yer alıyor.

Mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, giyimden elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan BİM aktüel kataloğu, her kesimden tüketiciye hitap ediyor. 11 dilim radyatör 2.690 TL'ye satışa sunulurken, farklı ihtiyaçlara yönelik birçok ürün de indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu haftaki katalogda ayrıca ev tekstili ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve çocuklara yönelik oyuncaklar da bulunuyor.

BİM'in 21 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan ihtiyaçları karşılamak için ideal fırsatlar sunuyor. Isıtıcılardan televizyonlara, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin, 21 Kasım'dan itibaren BİM mağazalarını ziyaret etmeleri veya online katalogu incelemeleri tavsiye ediliyor.

