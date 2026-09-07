BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16-18-20 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e bu hafta Monster Tulpar ve Abra oyuncu bilgisayarları, xDrive oyuncu koltukları ve Zen çalışma masası ile kitaplık çeşitleri geliyor. Teknoloji ve mobilyanın yanı sıra mutfakta hayatı kolaylaştıran Emsan düdüklü tencere, Kütahya Porselen yemek takımı, tencereler, sahanlar ve şık cam saklama kapları geliyor. Ayrıca, Komili zeytinyağı, Koska pekmez, Efsane pirinç ve Barilla makarna gibi temel gıda ürünleri sunuluyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
15 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Nutella kakaolu fındık kreması 1000 g 210 TL
- Süsse çilek aromalı kremalı sandviç bisküvi 300 g 35 TL
- Sünger Bob lisanslı & yumuşak şekerli bardak 10 g 199 TL
- Bebeto Ice Cream yumuşak şeker 120 g 45 TL
- New Yorkers vanilya dolgulu kurabiye 160 g 89 TL
- Bebeto Pick/Mix karışık yumuşak şeker 650 g 159 TL
- Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 219 TL
- Dokuru Shot kuru meyve çeşitleri 59 TL
- Karabio siyez buğdayı patlağı 100 g 39 TL
- Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL
Komili riviera zeytinyağı 5 L 975 TL
- Koska üzüm pekmezi 1300 g 199 TL
- Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 269 TL
- Saban yerli kırmızı mercimek 2,5 kg 179 TL
- Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL
- Marmarabirlik kokteyl yeşil zeytin 111-140 adet/kg 800 g 205 TL
- Serel tahin 1 kg 169 TL
- Barilla makarna çeşitleri 500 g 44,50 TL
- Barilla lazanya 400 g 119 TL
- Pastavilla junior sevimli rakamlar makarna 350 g 27,50 TL
- Pasta Veneta tam buğday kalem makarna 350 g 27,50 TL
- Torku Çatalhöyük bulgur çeşitleri 1 kg 42,50 TL
İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 79 TL
- İçim %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79 TL
- Danette puding 59,50 TL
- Superfresh artizan tost 165 g 135 TL
- Dardanel somon porsiyon 400 g 219 TL
- Sushida Dardanel california maki 140 g 159 TL
- Mutfağım parmak patates 2500 g 185 TL
- Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 239 TL
- Aknaz krem peynir 2x150 g 67,50 TL
- Peysan az yağlı beyaz peynir 800 g 165 TL
- İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 159 TL
16 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Monster Abra A5 V22.4.7 oyun bilgisayarı 40,990 TL
- Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyun bilgisayarı 75,990 TL
- Monster Tulpar T7 V26.4.11 oyun bilgisayarı 75,990 TL
- XDrive Toryum oyuncu koltuğu 8,490 TL
- XDrive 15'li Plus oyuncu koltuğu 8,990 TL
- Skyzone mobil çalışma masası mavi/pembe 9,990 TL
- Ssb Furniture Zen çalışma masası 2,450 TL
- Ssb Furniture Zen kitaplık 3,450 TL
18 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Casilda Home banyo paspas seti 2'li 419 TL
- Jüt sepet ~24x17x14 cm 139 TL
- Jüt sepet ~30x21x18 cm 159 TL
- Jüt yuvarlak çamaşır sepeti ~36x40 cm 249 TL
- Su emici paspas ~58x38 cm 99 TL
- Kurulama bezi ~40x60 cm 69 TL
- Silikon yastık ~50x70 cm 149 TL
- Keten görünümlü dolgulu kırlent ~50x50 cm 99 TL
- Hambez gabardin pantolon kadın 399 TL
- Bürümcük pantolon kadın 259 TL
- Terlik çeşitleri kadın-erkek 69 TL
6 katlı katlanır ayakkabılık 949 TL
Decolove 3 katlı katlanır dolap 1,750 TL
Tek fiyat bambu mutfak gereçleri 35 TL
Bambu peçetelik/yağlık/sirkelik düzenleyici 199 TL
Ahşap görünümlü standlı saklama kutusu 159 TL
Okyanus Elegans mutfak gereçleri 69 TL
Bambu peynir tahtası seti ~27x13x2 cm 149 TL
Okyanus kapaklı buzdolabı düzenleyici ~20x30x7 cm 159 TL
Emsan Vera düdüklü tencere 6 L 2,650 TL
- Kütahya Porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1,650 TL
- Chef's sahan ~20 cm 279 TL
- Chef's kapaklı kavurma sacı ~32 cm 579 TL
- Emsan çaydanlık 1,290 TL
- Emsan 18 parça çatal-kaşık-bıçak takımı 1,490 TL
- Emsan kapaklı çelik sahan ~18 cm 699 TL
- Bonera tava & sahan set 449 TL
- Rooc soyacak çeşitleri 20 TL
- Rooc yuvarlak üçlü dişli bıçak 65 TL
20 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Dijitsu 65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 65DQ40000 28,900 TL
- Senna 55 inç Ultra HD QLED Google TV 55SQ90F3UA 22,900 TL
- Senna 50 inç Ultra HD QLED Google TV 50SQ90F3UA 18,900 TL
- Dijitsu 32 inç uydu alıcılı HD TV 32D22000 5,900 TL
- Omix 01 Neo cep telefonu 8GB/128GB 6,900 TL
- Nokia HMD tuşlu cep telefonu 105 TA-1557 2,190 TL
PiranTech buharlı temizleme makinesi CB-107C 4,990 TL
- PiranTech halı ve koltuk yıkama makinesi V22c 4,990 TL
- Fakir dijital çay makinesi 2,690 TL
- Naturalove şarjlı diş fırçası 399 TL
- Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 1,190 TL
- Polosmart saç sakal düzeltme tıraş makinesi Psc115 649 TL
- Philips epilatör Bre229/00 1,190 TL
Germ tasarım termos bardak 500 ml 990 TL
- Welly lisanslı metal arabalar 1:64 ölçekli 119 TL
- Yükselen Zeka Puzzlelab ilk renk eşleştirme 289 TL
- Piccolo Mondi ahşap araba rafı 259 TL
- Piccolo Mondi ışıklı sesli yarış arabası 299 TL
- Dostoys Batman çocuk maske ve pelerin seti 299 TL
- Redka rulo satranç oyunu 199 TL
- Lol / Stumble Guys 2 lisanslı puzzle bir arada 69 TL
Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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