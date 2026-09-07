BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16-18-20 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e bu hafta Monster Tulpar ve Abra oyuncu bilgisayarları, xDrive oyuncu koltukları ve Zen çalışma masası ile kitaplık çeşitleri geliyor. Teknoloji ve mobilyanın yanı sıra mutfakta hayatı kolaylaştıran Emsan düdüklü tencere, Kütahya Porselen yemek takımı, tencereler, sahanlar ve şık cam saklama kapları geliyor. Ayrıca, Komili zeytinyağı, Koska pekmez, Efsane pirinç ve Barilla makarna gibi temel gıda ürünleri sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nutella kakaolu fındık kreması 1000 g 210 TL

Süsse çilek aromalı kremalı sandviç bisküvi 300 g 35 TL

Sünger Bob lisanslı & yumuşak şekerli bardak 10 g 199 TL

Bebeto Ice Cream yumuşak şeker 120 g 45 TL

New Yorkers vanilya dolgulu kurabiye 160 g 89 TL

Bebeto Pick/Mix karışık yumuşak şeker 650 g 159 TL

Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 219 TL

Dokuru Shot kuru meyve çeşitleri 59 TL

Karabio siyez buğdayı patlağı 100 g 39 TL

Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL

Komili riviera zeytinyağı 5 L 975 TL

Koska üzüm pekmezi 1300 g 199 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 269 TL

Saban yerli kırmızı mercimek 2,5 kg 179 TL

Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL

Marmarabirlik kokteyl yeşil zeytin 111-140 adet/kg 800 g 205 TL

Serel tahin 1 kg 169 TL

Barilla makarna çeşitleri 500 g 44,50 TL

Barilla lazanya 400 g 119 TL

Pastavilla junior sevimli rakamlar makarna 350 g 27,50 TL

Pasta Veneta tam buğday kalem makarna 350 g 27,50 TL

Torku Çatalhöyük bulgur çeşitleri 1 kg 42,50 TL

İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 79 TL

İçim %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79 TL

Danette puding 59,50 TL

Superfresh artizan tost 165 g 135 TL

Dardanel somon porsiyon 400 g 219 TL

Sushida Dardanel california maki 140 g 159 TL

Mutfağım parmak patates 2500 g 185 TL

Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 239 TL

Aknaz krem peynir 2x150 g 67,50 TL

Peysan az yağlı beyaz peynir 800 g 165 TL

İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 159 TL

16 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Monster Abra A5 V22.4.7 oyun bilgisayarı 40,990 TL

Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyun bilgisayarı 75,990 TL

Monster Tulpar T7 V26.4.11 oyun bilgisayarı 75,990 TL

XDrive Toryum oyuncu koltuğu 8,490 TL

XDrive 15'li Plus oyuncu koltuğu 8,990 TL

Skyzone mobil çalışma masası mavi/pembe 9,990 TL

Ssb Furniture Zen çalışma masası 2,450 TL

Ssb Furniture Zen kitaplık 3,450 TL

18 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Casilda Home banyo paspas seti 2'li 419 TL

Jüt sepet ~24x17x14 cm 139 TL

Jüt sepet ~30x21x18 cm 159 TL

Jüt yuvarlak çamaşır sepeti ~36x40 cm 249 TL

Su emici paspas ~58x38 cm 99 TL

Kurulama bezi ~40x60 cm 69 TL

Silikon yastık ~50x70 cm 149 TL

Keten görünümlü dolgulu kırlent ~50x50 cm 99 TL

Hambez gabardin pantolon kadın 399 TL

Bürümcük pantolon kadın 259 TL

Terlik çeşitleri kadın-erkek 69 TL

6 katlı katlanır ayakkabılık 949 TL

Decolove 3 katlı katlanır dolap 1,750 TL

Tek fiyat bambu mutfak gereçleri 35 TL

Bambu peçetelik/yağlık/sirkelik düzenleyici 199 TL

Ahşap görünümlü standlı saklama kutusu 159 TL

Okyanus Elegans mutfak gereçleri 69 TL

Bambu peynir tahtası seti ~27x13x2 cm 149 TL

Okyanus kapaklı buzdolabı düzenleyici ~20x30x7 cm 159 TL

Emsan Vera düdüklü tencere 6 L 2,650 TL

Kütahya Porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1,650 TL

Chef's sahan ~20 cm 279 TL

Chef's kapaklı kavurma sacı ~32 cm 579 TL

Emsan çaydanlık 1,290 TL

Emsan 18 parça çatal-kaşık-bıçak takımı 1,490 TL

Emsan kapaklı çelik sahan ~18 cm 699 TL

Bonera tava & sahan set 449 TL

Rooc soyacak çeşitleri 20 TL

Rooc yuvarlak üçlü dişli bıçak 65 TL

20 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Dijitsu 65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 65DQ40000 28,900 TL

Senna 55 inç Ultra HD QLED Google TV 55SQ90F3UA 22,900 TL

Senna 50 inç Ultra HD QLED Google TV 50SQ90F3UA 18,900 TL

Dijitsu 32 inç uydu alıcılı HD TV 32D22000 5,900 TL

Omix 01 Neo cep telefonu 8GB/128GB 6,900 TL

Nokia HMD tuşlu cep telefonu 105 TA-1557 2,190 TL

PiranTech buharlı temizleme makinesi CB-107C 4,990 TL

PiranTech halı ve koltuk yıkama makinesi V22c 4,990 TL

Fakir dijital çay makinesi 2,690 TL

Naturalove şarjlı diş fırçası 399 TL

Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 1,190 TL

Polosmart saç sakal düzeltme tıraş makinesi Psc115 649 TL

Philips epilatör Bre229/00 1,190 TL

Germ tasarım termos bardak 500 ml 990 TL

Welly lisanslı metal arabalar 1:64 ölçekli 119 TL

Yükselen Zeka Puzzlelab ilk renk eşleştirme 289 TL

Piccolo Mondi ahşap araba rafı 259 TL

Piccolo Mondi ışıklı sesli yarış arabası 299 TL

Dostoys Batman çocuk maske ve pelerin seti 299 TL

Redka rulo satranç oyunu 199 TL

Lol / Stumble Guys 2 lisanslı puzzle bir arada 69 TL

Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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