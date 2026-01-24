FİNANS

Bir anda kırmızı ekran görürseniz şaşırmayın: Yatırımcılar bu detaya dikkat!

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, gümüşte kazançların devam edebileceğini vurguladı ve Trump'ın hamlelerine dikkat çekti.

Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı ticari belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, gümüş fiyatları rekor tazeliyor.

YATIRIMCI RİSK BÖLGESİNDEN KAÇTI

Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gücünü koruması ve Trump'ın politikalarından dolayı doların zayıflaması da gümüş fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi, emtia piyasasında değerli metallere talebi artırmıştı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?

Öte yandan gümüşteki fiyat hareketlerinde Çin talebi de etkili oldu. Gümüş, finansal bir varlık olmasının yanı sıra, güneş paneli yapımı başta olmak üzere, endüstriyel alanda önemli bir role sahip. Gümüş ayrıca ABD'nin gümrük vergilerine tabi tutulabileceği endişeleriyle de yükseldi.

Gümüş, bu ürünün arzına yönelik endişelerin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Madenlerde çıkarılan gümüşün talebe yetemeyeceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.
Tarife endişelerinden dolayı yatırımcıların ABD'ye gümüş taşıması bu üründeki arz endişelerini tetikledi.

Elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörler arasında.
1979'DAN BU YANA EN HIZLI YÜKSELİŞ

Perakende tarafında talep gören gümüşte, merkez bankaları başta olmak üzere kurumsal alımlar öne çıkıyor. Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.
GÜMÜŞ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, "Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümüşün enerji ve elektronik sektörlerindeki stratejik rolü göz önüne alındığında gümüş ithalatına gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri bu spekülatif çılgınlığı körüklediği sürece gümüşte kazançlar devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN RASYOSU 50 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Ancak gümüşün aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtmekte fayda olduğuna dikkati çeken Corsini, nisan ayında 104 seviyelerinin üzerinde olan altın/gümüş rasyosunun 50 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.
DÜZELTME GELECEK Mİ?

Corsini, altın/gümüş rasyosundaki bu kadar keskin düşüşün gümüş fiyatlarında bir düzeltmenin habercisi olduğunu dile getirdi.
Ayrıca borsa yatırım fonlarının (ETF) yıl başından beri gümüşte net satış yaptığını vurgulayan Corsini, "Bunun da büyük yatırımcıların gümüş rallisine olan güveninin zayıfladığına işaret ettiğini belirtmekte fayda var." dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş fiyatları gümüş alım
