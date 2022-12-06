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Son dakika: ‘7.785 TL kırmızı çizgi’ demişlerdi: Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ’ten flaş hamle! Gıda enflasyonu ve gelir vergisi...

06.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın milyonların gelirini belirlemek için ilk toplantısını yapacak. Ancak gelen son dakika bilgisine göre TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücret gündemiyle toplanacak. Toplantıda asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak. Konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Son dakika: ‘7.785 TL kırmızı çizgi’ demişlerdi: Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ’ten flaş hamle! Gıda enflasyonu ve gelir vergisi...

Son dakika: Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak. Toplantının taraflarından olan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL’nin asgari ücret zammında ‘kırmızı çizgi’leri olduğunu aktararak, bu rakam ile masaya oturacaklarını açıklamıştı.

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TÜRK-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI

Ancak kritik toplantı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

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TÜRK-İŞ, yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


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