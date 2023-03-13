FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bir banka daha iflas etti! SVB'nin ardından şimdi de Signature Bank... Kayıplar karşılanmayacak

Bir banka daha iflas etti! SVB'nin ardından şimdi de Signature Bank... Kayıplar karşılanmayacak

13.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. ABD Hazine Bakanlığı ise Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası sonrasında kayıpların vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağını açıkladı.

Bir banka daha iflas etti! SVB'nin ardından şimdi de Signature Bank... Kayıplar karşılanmayacak

Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kayyum atanan banka’nın 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.

Dünyayı şoke eden iflas! O banka resmen battı Dünyayı şoke eden iflas! O banka resmen battı

DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu da vurgulandı.

cats

YELLEN, POWELL VE GRUENBERG’TEN AÇIKLAMA

Peş peşe yaşanan iflasların ardından ABD Hazine Bakanlığı mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, SVB ve Signature Bank'a ilişkin ortak açıklama yaptı. Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın tahmini için 3 analist rakam verdiGram altın tahmini için 3 analist rakam verdi
İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecekİkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek
Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanıSıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı
Anahtar Kelimeler:
banka

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!

Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!

Gram altın için kuyumcular o rakamı söyledi

Gram altın için kuyumcular o rakamı söyledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.