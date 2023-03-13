Bir banka daha iflas etti! SVB'nin ardından şimdi de Signature Bank... Kayıplar karşılanmayacak

Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kayyum atanan banka’nın 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.

DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu da vurgulandı.

YELLEN, POWELL VE GRUENBERG’TEN AÇIKLAMA

Peş peşe yaşanan iflasların ardından ABD Hazine Bakanlığı mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, SVB ve Signature Bank'a ilişkin ortak açıklama yaptı. Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.



