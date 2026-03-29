FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Mısır'da, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkileriyle mücadele amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi hükümet önlemi uygulanmaya başlandı.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Mısır'da tasarruf önlemleri kapsamında dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 1

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamada, alınan önlemlerin cumartesi akşamı itibarıyla bir ay süreyle uygulanacağı ve gerektiği halde uzatılabileceği ifade edildi.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 2

Önlemler kapsamında ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonlarının saat 21.00'de kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri ile resmi tatil ve bayram günlerinde ise kapanış saatinin 22.00 olacağı bildirildi.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 3

Mısır'da enerji tüketimini azaltmaya yönelik hükümet önlemlerinin uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda sokak aydınlatmalarının azaltılması, reklam panolarının aydınlatmasının yüzde 50 düşürülmesi ve kamu araçlarına ayrılan yakıtın yüzde 30 azaltılması gibi adımların da hayata geçirileceği kaydedildi.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 4

Ayrıca yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesinin saat 18.00'de kapatılması ve yüksek miktarda dizel tüketen büyük ulusal projelerin 2 ay süreyle yavaşlatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, önlemler kapsamında nisan başından itibaren her hafta pazar günleri uzaktan çalışma uygulamasına geçileceği ifade edildi.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 5

AA kameraları, önlemlerin uygulandığı Kahire sokaklarını görüntüledi.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 6

Bazı sokakların işletmeler ve restoranların kapanmasıyla karanlığa gömüldüğü, yalnızca erken kapanma kararından muaf tutulan bir eczanenin açık kaldığı görüldü.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 7

Kahire'nin merkezindeki 6 Ekim Köprüsü'nde yer alan reklam panolarının aydınlatmalarının da kapatıldığı görüntülendi.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 8

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Mısır'da enerji tasarrufu amacıyla 5 Nisan'dan itibaren bir ay süreyle kamu kurumları ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacağını belirtmişti.

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 9

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 10

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 11

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 12

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 13

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 14

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 15

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 16

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü 17


Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK, açığa satış yasağını uzattıSPK, açığa satış yasağını uzattı
Telefonlarda 5G'yi kullanabilmek için şebeke ayarı gerekiyor!Telefonlarda 5G'yi kullanabilmek için şebeke ayarı gerekiyor!

Anahtar Kelimeler:
Mısır dükkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.