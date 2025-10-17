Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor: Alacaklılarına 7 gün süre verildi

İflasın eşiğine gelen şirketlere bir yenisi daha eklendi. Ekonomik zorlukların en ağır faturalarından birini de firmalar ödüyor. Ankara'da faaliyette olan Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.



MAHKEME KONKORDATO TALEBİNDE BULUNDU

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına hükmedildi.

7 GÜN İTİRAZ HAKKI VAR

Kurulda 3 uzman isim görevlendirildi. Komiserler, hastanenin tüm mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca şirket yönetiminin tüm karar ve işlemleri geçici komiser kurulunun onayına tabi olacak. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında alacaklılar, rehinli alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından hüküm doğuracağını belirtti. Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

AFİLİYE HASTANE STATÜSÜNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin afiliye hastanesi (Üniversite ile protokol imzalayıp tıp eğitimi ve sağlık hizmetini birlikte yürüten hastane.) statüsünde faaliyet gösteriyor.

Hastane; acil servis, kalp ve damar cerrahisi, yoğun bakım, kadın doğum, çocuk sağlığı, nöroloji, ortopedi, psikiyatri, iç hastalıkları, göz, radyoloji ve üroloji gibi çok sayıda branşta hizmet veriyor.

Kaynak: Sözcü