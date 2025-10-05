Bitcoin 125 bin doları geçti! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele paylaştı: Kazançları dudak uçuklattı

Kripto paralarda yaşanan dalgalanma yakından takip ediliyor. Daha önce Bitcoin'in rekor tazelemesi sonrasında gözler bir kez daha kripto paralara çevrilmişti. Bitcoin (BTC) fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 125.000 doları geçti. Ekonomistlere göre bu artışın arkasında, ABD hükümetinin kapanması (shutdown), artan talep ve makro ekonomik faktörler var.

475 MİLYON DOLAR KAZANÇ

El Salvador Eylül 2021'de resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başlamıştı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin Bitcoin alımlarıyla 475 milyon dolar kazanç sağladığını açıkladı.

İLK ÜLKE OLMUŞTU

El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Bitcoin 5 Aralık 2024'te 100 bin doları, bugün ise 125 bin doları geçti.