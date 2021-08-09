FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitlis'in rüzgarı elektriğe dönüşüyor! Bölgede ilk

Bitlis'in rüzgarı elektriğe dönüşüyor! Bölgede ilk

09.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in 20 bin nüfuslu bölgesinin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği rüzgar enerjisi santralinde montajı tamamlanan ilk türbinle elektrik üretimine başlandı. Özel vinç ve ekipmanlarla montajı gerçekleştirilen her türbinin kurulumu 1,5 ayı buluyor.

Bitlis'in rüzgarı elektriğe dönüşüyor! Bölgede ilk

Bitlis'in Rahva bölgesinde kurulacak, 20 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği rüzgar enerjisi santralinde (RES) montajı tamamlanan ilk türbinle elektrik üretimine başlandı.

Coğrafi yapısı dolayısıyla rüzgar enerjisinden elektrik üretilebilecek verimli şehirler arasında yer alan Bitlis'te bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla 4 rüzgar türbininden oluşan RES için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki rüzgar ölçüm direklerinden iki yıl boyunca alınan verilerin olumlu bulunması üzerine kurulumuna başlanılan santralde her biri yaklaşık 500 ton ağırlığında 4 türbin yer alacak.

Rüzgar hızının istenilen seviyede olduğu Rahva düzlüğünde Difer Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan yatırımla kurulan ilk türbinden saatte 4,8 megavat elektrik üretimi sağlanarak enerji nakil hattına aktarıldı.

'Fenerbahçe Token' 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!'Fenerbahçe Token' 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Rüzgar estiğinde 24 saat çalışabilme kapasitesine sahip santralde yüksekliği 105, kanatlar arası uzunluğu 149 metre olan türbinler sayesinde 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar elektrik üretiminin yapılması hedefleniyor.

20210809_2_49532467_67763685_Web

"BİR TÜRBİNİN KURULUMU 1,5 AYI BULUYOR"

Şirketin işletme sorumlusu Buğrahan Hasgül, AA muhabirine, kurdukları "N149" adı verilen rüzgar türbininde iki kanadın uzunluğunun 149 metre olduğunu söyledi.

Rahva bölgesinde bulunan 4,8 megavatsaat gücündeki türbinin rüzgar olduğunda 24 saat çalışabildiğini belirten Hasgül, şu bilgileri verdi;

20210809_2_49532467_67763690_Web

"Yaklaşık iki yıl rüzgar ölçüm direklerinden aldığımız verilere göre kurulum yapılacak alanı belirliyoruz. Bu verilere uygun türbini seçiyoruz. Proje kapsamında parçaların nereye ve nasıl konulacağı belli. Özel vinç ve ekipmanlarla montajı gerçekleştirilen her türbinin kurulumu 1,5 ayı buluyor. Yurt dışından getirtilen ve yurt içinde üretimi yapılan parçalardan oluşuyor. 'N149' dediğimiz bu türbinin ağırlığı yaklaşık 500 ton. 3 kanadımızın ağırlığı yaklaşık 52 ton. Bu ağırlık türbin çalışırken zor olmuyor. Rüzgar, sirkülasyonu sağlıyor. Türbinimizde saatte 4,8 megavat elektrik üretilerek gerekli kuruluşa gönderiliyor. Burası 4 türbinden oluşan 20 megavatlık bir santral. İlk türbinimizi kurduk, diğerlerinin gelmesini bekliyoruz."

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzman isim altın fiyatlarını değerlendirdi!Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzman isim altın fiyatlarını değerlendirdi!

Rüzgar ölçümleri sonucu alınan veriler neticesinde Rahva'nın bir "rüzgar boğazı" olduğunu tespit ettikleri bilgisini veren Hasgül, bölgede kurulan ilk rüzgar santralinin olumlu tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı! 5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Yapılandırmada son tarih 31 AğustosYapılandırmada son tarih 31 Ağustos
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

ATM’den yapılan EFT’lerin işlem ücretlerine zam!

ATM’den yapılan EFT’lerin işlem ücretlerine zam!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.