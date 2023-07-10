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'Biz 250 bin TL kazandık onlar 500 bin TL' İkinci el araçlarla ilgili yasak galericileri sevindirdi! 'Türkiye tarihinde ilk defa gördüğümüz bir durum...'

10.07.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin yasaklanması galericileri sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, "Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Otomotiv sektörünün bir yatırım aracı haline gelmesinin fiyatları artırdığını söyleyen Yurtlu, kendilerinin alıp satarak elde ettikleri kârdan çok daha fazlasını vatandaşın aracı elinde tutarak elde ettiğini belirtti.

İkinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 15 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak uygulama, Kayseri’deki galericileri sevindirdi.

"SIFIRI 1 MİLYON TL OLAN ARABANIN, 2. ELLERDE 1 MİLYON 250 BİN TL GİBİ BİR FİYATA SATILDIĞINI GÖRDÜK"

Galerici Ahmet Yurtlu, "2. el araçların sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceği konusu son 1 yıldır dillendirilen bir konuydu. Çünkü gerçekten Türkiye tarihinde görülmemiş bir durumdu. Eskiden insanlar kilometreyi düşürürlerdi, şimdi kilometreyi yükseltmeye başladılar. Çünkü 2. el araçlardaki değerler sıfır araçların değerinin üzerinde kaldı. Sıfır araçların tedarik problemi olunca bunu birçok kitle fırsata çevirdi. Bundan kaynaklanan ciddi bir sorun oluştu. Örneğin sıfırı 1 milyon TL olan arabanın, 2. ellerde 1 milyon 250 bin TL gibi bir fiyata satıldığını gördük. Bu Türkiye tarihinde ilk defa gördüğümüz bir durum." dedi.

"BİR TAKIM YENİLİKLERİN GELECEĞİNİ VE PİYASADAKİ BU DENGEYİ SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yurtlu, "Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu sadece yasayı çıkartmakla olmuyor. Akabinde bunun takibinin de yapılması gerekiyor. Bu konuda da bir takım önlemler alındı. İlgili ilan sayfalarından takip edilerek araçlarını, sıfır aracın liste fiyatının üzerinde satanlara çok ciddi cezalar geleceğine dair bir takım genelge yayınlandı. Bu piyasadaki hareketliliği gerçekten düzene sokacak. Fiyatların oturması için ve aynı zamanda fahiş artışların da engellenmesi için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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"FİYATLAR ÇOK ANLAMSIZ YERLERE ULAŞTI"

Yurtlu, "Çünkü bu zamana kadar yapılan uygulamalarda bir başı boşluk vardı. Şu ana kadar da takibi olmadığı için fiyatlar çok anlamsız yerlere ulaştı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ALIP SATARAK ELDE EDEMEDİĞİMİZ KÂRI, VATANDAŞ ELİNDE BEKLETEREK ÇOK BÜYÜK BİR KÂR ELDE ETMEYE BAŞLADI"

Otomotiv sektörünün bir yatırım aracı haline gelmesinin fiyatları artırdığını kaydeden Yurtlu, "İnsanlar önceden döviz bürosundan döviz alırlardı, artık araç alıyorlar. 3-4 tane sıfır, 2. el araç alarak, kullanmadıkları araçları bloke ederek, yatırım yapıyorlar. Buradaki kazançlar da çok ciddi yerlere ulaştı. Bizim alıp, satarak elde edemediğimiz karı vatandaş elinde bekleterek, çok büyük bir kar elde etmeye başladı. Örneğin ben 750 bin TL’ye sattığım bir aracın şu anda 1 milyon 250 bin TL olduğunu görüyorum. Bu süreçte 750 bin TL’ye sattığımız aracı 800 bin TL’ye aldık. 850 bin TL’ye sattık, 900 bin TL’ye aldık. Biz 5 araç satarak, 250 bin TL kazandık ama bu işle hiçbir ilgisi olmayan vatandaş aracı 750 bin TL’ye aldı. Şu anda 1 milyon 250 bin TL değeri var. Yani biz bu işin ticaretini yapıp, vergisini ödediğimiz halde 250 bin TL kazandık. Vatandaş hiçbir şey yapmadan, vergisini de ödemeden parasını 1 milyon 250 bin TL yaptı. Bu da gerçekten haksız bir kazanç doğurdu" şeklinde konuştu. (İHA)

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