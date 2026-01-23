BLS Mobilite’den kurumsal firmalara 360 derece çözüm yaklaşımı

Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen BLS Mobilite, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, her kuruma özel çözümler geliştiriyor. Şirket; filo kiralama hizmetleri, MultiNet Up kurumsal iş ortaklığı, Yolcu360 kurumsal çözümleri ve Digiturk kurumsal iş ortaklığı kapsamında sunduğu profesyonel hizmetlerle, işletmelerin operasyonel süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getiriyor.

FİLO KİRALAMA İLE OPERASYONEL VERİMLİLİK

BLS Mobilite’nin filo kiralama hizmetleri, firmaların araç yönetimi, bakım süreçleri ve operasyonel maliyetlerini minimize etmeyi amaçlıyor. Esnek kiralama modelleri sayesinde şirketler, ihtiyaçlarına uygun araç filolarını kolaylıkla yönetebilirken, bütçe kontrolü ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar elde ediyor.

ÇALIŞAN YAN HAKLARINDA MULTİNET UP AVANTAJI

Çalışan motivasyonu ve yan haklar yönetimi, günümüz iş dünyasında kurumların öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. BLS Mobilite, MultiNet Up çözümleriyle firmaların insan kaynakları süreçlerine katkı sunarak, çalışan memnuniyetini artıran ve yönetimi kolaylaştıran sistemler sağlıyor.

SEYAHAT VE DİJİTAL YAYINCILIKTA ENTEGRE ÇÖZÜMLER

Kurumsal seyahat ve araç kiralama ihtiyaçlarında Yolcu360 iş birliğiyle hızlı ve güvenilir çözümler sunan BLS Mobilite, Digiturk kurumsal iş ortaklığı sayesinde işletmelere özel dijital yayın ve abonelik hizmetleri de sağlıyor. Bu entegre yapı, firmalara hem operasyonel hem de iletişim tarafında önemli kolaylıklar sunuyor.

“KURUMSAL FİRMALARA ZAMAN VE MALİYET KAZANDIRIYORUZ”

BLS Mobilite’nin hizmet anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BLS Mobilite Yetkilisi Emre Şen, şirketin vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

“BLS Mobilite olarak önceliğimiz, iş ortaklarımızla uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmak. Kurumsal firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, onlara zaman ve maliyet kazandıran çözümler sunuyoruz. Filo kiralama, çalışan yan hakları, seyahat ve dijital yayıncılık gibi farklı alanlardaki hizmetleri tek çatı altında toplayarak firmalara ciddi bir operasyonel kolaylık sağlıyoruz. Alanında uzman ve yenilikçi ekibimizle hizmet kalitemizi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.”

Emre Şen, Samsun merkezli bir firma olarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı önemsediklerini, aynı zamanda BLS Mobilite’yi ulusal ölçekte güçlü ve güvenilir bir kurumsal çözüm markası haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

ULUSAL BÜYÜME HEDEFİYLE GÜÇLENEN BİR YAPI

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden BLS Mobilite, dijitalleşen iş dünyasının beklentilerine uyum sağlayan çözümleriyle kurumsal firmalara hızlı ve etkili yanıt vermeye devam ediyor. Şeffaf çalışma prensipleri, müşteri odaklı yaklaşımı ve güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkan şirket, önümüzdeki dönemde hizmet ağını genişleterek Türkiye genelinde daha fazla kurumsal firmaya ulaşmayı hedefliyor.

Güçlü iş ortaklıkları ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla BLS Mobilite, kurumsal çözüm ortağı arayan firmalar için stratejik bir alternatif olmaya devam ediyor.

