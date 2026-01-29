FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bölünmüş yol uzunluğu, Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması vesilesiyle düzenlenecek törene teşrif edecek. Bölünmüş yol ağı hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğumuz Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı” dedi.

Bölünmüş yol uzunluğu, Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması vesilesiyle düzenlenecek törene teşrif edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla yarın gerçekleştirilecek tören, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye’nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğumuz dünyanın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık..” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet sunuyor. 2002’den bu yana yapılan yaklaşık 23 bin 948 km’lik bölünmüş yol artışı, Dünya’nın çevresinin yüzde 60’ına denk geliyor. Yani 2002’den bu yana inşa edilen bölünmüş yol uzunluğu Türkiye’yi doğudan batıya 14 kez kat etmeye yetecek seviyededir.” bilgisini paylaştı.

Bölünmüş yol uzunluğu, Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı 1

TÜNEL UZUNLUĞU NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağının ise yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Bölünmüş yol uzunluğu, Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı 2

Uraloğlu, “Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4.330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık.” ifadesini kullandı.

“6,3 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU BERTARAF ETTİK”

Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik.”

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’ Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’
Ekonomik güven endeksi belli oldu!Ekonomik güven endeksi belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.