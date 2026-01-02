Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı 'Erişimleri ortadan kalkacak'

Yeni yılla beraber tüm kalemlerde sil baştan düzenlemeler yapıldı. Her şeyin fiyatı değişirken borcu olanlar için ise 1 Ocak itibarıyla bazı kapılar kapandı. Buna göre, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar, dün itibarıyla devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak.

İLAÇLAR ÜCRETLİ OLMUŞTU

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılında bu hak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tanınmış; sağlık hizmeti sınırlı verilmiş ancak ilaçlar ücretli olarak alınmıştır" hatırlatmasında bulundu.

Cenkci, 2026 için herhangi bir kararnamenin yayımlanmadığını belirterek, "Bu durum devam ederse, prim borcu olan Bağ-Kur’lular, GSS’liler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık hizmetlerine erişim tamamen ortadan kalkacaktır" sözlerini kullandı.



2026 İÇİN BEKLENEN KARARNAME ÇIKMADI

Geçmiş yıllarda, prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için geçici düzenlemeler yapılıyordu. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile borçlu olanlara kısıtlı bir sağlık hizmeti hakkı tanınmış, ancak ilaçların ücretli alınması şartı getirilmişti.



1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bu geçici sürenin dolmasına rağmen, yeni bir kararname henüz yayımlanmadı.