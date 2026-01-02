FİNANS

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı 'Erişimleri ortadan kalkacak'

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar yeni yılla beraber devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmadığı için borcu olanlar hastanelerde tedavi göremeyecek. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Yeni yılla beraber tüm kalemlerde sil baştan düzenlemeler yapıldı. Her şeyin fiyatı değişirken borcu olanlar için ise 1 Ocak itibarıyla bazı kapılar kapandı. Buna göre, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar, dün itibarıyla devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak.

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak ta başladı Erişimleri ortadan kalkacak 1

İLAÇLAR ÜCRETLİ OLMUŞTU

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılında bu hak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tanınmış; sağlık hizmeti sınırlı verilmiş ancak ilaçlar ücretli olarak alınmıştır" hatırlatmasında bulundu.

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak ta başladı Erişimleri ortadan kalkacak 2

Cenkci, 2026 için herhangi bir kararnamenin yayımlanmadığını belirterek, "Bu durum devam ederse, prim borcu olan Bağ-Kur’lular, GSS’liler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık hizmetlerine erişim tamamen ortadan kalkacaktır" sözlerini kullandı.
Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak ta başladı Erişimleri ortadan kalkacak 3

2026 İÇİN BEKLENEN KARARNAME ÇIKMADI

Geçmiş yıllarda, prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için geçici düzenlemeler yapılıyordu. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile borçlu olanlara kısıtlı bir sağlık hizmeti hakkı tanınmış, ancak ilaçların ücretli alınması şartı getirilmişti.
Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak ta başladı Erişimleri ortadan kalkacak 4

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bu geçici sürenin dolmasına rağmen, yeni bir kararname henüz yayımlanmadı.

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak ta başladı Erişimleri ortadan kalkacak 5

