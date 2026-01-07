FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Borcu olanlar dikkat: TESK Başkanı Palandöken açıkladı 'Faydalanacaklar'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın attığı adımlarla esnafımızın borçlu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önü açıldı. Bu uygulamanın 2026 yılının 31 Aralık tarihine kadar sürdürülmesine yönelik düzenleme de yapılmış oldu" dedi.

Borcu olanlar dikkat: TESK Başkanı Palandöken açıkladı 'Faydalanacaklar'

Tedavi olabilen Bağ-Kur'lu esnafın ilaç alabilmesinin de önünün açılması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız, başta kendileri olmak üzere bakmakla yükümlü oldukları aile fertleriyle birlikte bu hizmetlerden yararlanabilecek. Sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşlarımızın hastaneye gidip muayene olamadan ya da tedavi olamadan geri dönmelerinin önüne geçilmiş olması son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Ancak sağlık hizmetlerinden yararlanılmasına rağmen verilen reçetelerdeki ilaçların temininde yaşanan sorunlar hâlen devam etmektedir. Bu ilaç sorunu da çözüme kavuşturulursa, esnafımızın tedavi olma imkanı artacak, sağlık açısından daha verimli bir süreç yaşanacaktır. Zaten işlerinin iyi olmaması nedeniyle primlerini zamanında yatıramayan esnafımız için bu düzenleme önemli bir rahatlama sağlamıştır" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi 'Emin ve net konuşuyorum' İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi 'Emin ve net konuşuyorum'

Borcu olanlar dikkat: TESK Başkanı Palandöken açıkladı Faydalanacaklar 1

"SORUNUN TAMAMEN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Tedavi sürecinin ilk adımının atıldığını söyleyen Palandöken, "Bundan sonraki süreçte ödeme sorunlarının da bir nebze daha hafifletilmesi, esnafımızı daha da rahatlatacaktır. Ancak şu aşamada en azından hastaneye gidip teşhis konulabilmesi sağlanmış, tedavi sürecinin ilk adımı atılmıştır. İfade ettiğim gibi tedavinin tamamlanabilmesi için ilaçlara erişimin de sağlanması noktasında önümüzdeki görüşmelerde bu konunun da çözüme kavuşacağını ve artık bir problem olmaktan çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak! Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak!
İkinci el araç fiyatlarında artış belli oldu: Enflasyon, dolar ve euro karşılaştırmasıİkinci el araç fiyatlarında artış belli oldu: Enflasyon, dolar ve euro karşılaştırması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Bağ-Kur TESK borç bağkur sağlık tesk genel başkanı bendevi palandöken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.