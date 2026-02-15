FİNANS

Borcu olanlara %25 kesinti! Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni şart

Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde şartlar değişti. Vergi ve prim borcu olanlara yeni düzenleme gelirken bazı kredilerde 31 Aralık 2026’ya kadar muafiyet getirildi. Yeni karar, kredi kullanacak üretici ve esnaf-sanatkârları doğrudan ilgilendiriyor. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan kararın tüm detayları…

Borcu olanlara %25 kesinti! Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni şart

Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretim ve esnaf-sanatkârlara sağlanan Hazine faiz destekli krediler ile kar payı destekli finansmanlarda kapsamlı değişikliğe gidildi. Kredilerde vergi ve prim borcuna ilişkin şartlar yeniden düzenlenirken, bazı kredi türleri için 2026 sonuna kadar muafiyet tanındı. Düzenleme, hem üreticilerin hem de küçük işletmelerin finansmana erişim koşullarını doğrudan etkileyecek.

HAZİNE DESTEKLİ TARIM VE ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullandırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borcu olanlara %25 kesinti! Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni şart 1

Bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı", "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" ve "Türkiye Halk Bankası AŞ'ce Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

Borcu olanlara %25 kesinti! Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni şart 2

VERGİ VE SGK BORCU OLAN KREDİ ÇEKEBİLECEK Mİ?

Buna göre, faydalanıcıların en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik (SGK) prim borcu bulunmaması veya varsa yeniden yapılandırılarak yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekiyor.

Borcu olanlara %25 kesinti! Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni şart 3

BORCU OLANLARIN KREDİLERİNDEN YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILACAK

Bu şartın sağlanmaması halinde, borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı, kişi adına ilgili dairelere aktarılacak.

Bu kapsamda tahsil edilecek tutar, yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine Hazine tarafından yüzde 25 indirim uygulanacak.

Borcu olanlara %25 kesinti! Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni şart 4

400 BİN TL’YE KADAR KREDİLERDE 2026’YA KADAR MUAFİYET

Temel hayvansal ve bitkisel üretimde tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan kredilerde bu şart aranmayacak.

Ayrıca bazı meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar da 31 Aralık 2026’ya kadar muaf tutulacak.

Kaynak: AA

