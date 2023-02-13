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Borsa ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? Borsa İstanbul ne zamana kadar kapalı? Son dakika gelişmeleri

13.02.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’un ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 10 ili etkileyen deprem sonrasında 8 Şubat tarihinde borsa gerçekleştirilen iptal edilmiş ve işlemler durdurulmuştu. Peki, borsa ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? Borsa İstanbul ne zamana kadar kapalı?

Borsa ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? Borsa İstanbul ne zamana kadar kapalı? Son dakika gelişmeleri

Borsanın ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem sonrasında borsa işlemlerin durdurulmasının ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Borsa, 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla kapatılmıştı.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada işlemlerin 14 Şubat akşamına kadar durdurulduğu açıklandı. Duyuruya göre borsanın 15 Şubat tarihinde açıklaması bekleniyor.
İşte açıklamanın tamamı:
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

borsa-istanbul

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.

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