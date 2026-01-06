FİNANS

Borsa rekor kırdı, enflasyon geriledi: 2026 hedefleri arttı!

Enflasyondan büyümeye, ihracattan iş gücüne, ödemeler dengesinden kredi risk primine kadar ekonomik verilerdeki olumlu göstergeler, 2026 yılına yönelik hedef ve beklentileri artırdı.

2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyen Türkiye ekonomisi, 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024'te 1 trilyon 260 milyar dolar olan milli gelir, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

YENİ HEDEFLERE KAPI AÇTI!

Bir diğer rekor da ihracattan geldi. Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artan ihracat, 26,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdı. 2025 yılı ihracatı Orta Vadeli Program (OVP) hedefiyle uyumlu olarak 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Mal ihracatında da rekor geldi. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatı da 2025 sonunda 273,4 milyar doları gördü. Bu yıl da rekor için gümrük kapıları mesai yapmayı sürdürecek.

4 AYDIR POZİTİF EĞİLİMDE

Mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle 2025 yıl sonunda milli gelire oranla yüzde 1,4 civarında öngörülen cari açık, sürdürülebilir seviyelerini korudu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 7 milyar 28 milyon dolar fazla verdi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimle beraber arka arkaya 4 aydır pozitif eğilimini devam ettirdi.
EN DÜŞÜK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'de ekonomik birçok göstergede rekor veriler ortaya çıkarken enflasyondaki düşüş trendi de devam ediyor. Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 30,89 ile yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Tüketici fiyatlarının alt grupları incelendiğinde ise enflasyondaki düşüşün farklı harcama gruplarında da son ayların en düşük seviyelerinde olduğu görüldü. "Hizmet enflasyonu" olarak da bilinen hizmetler grubundaki yıllık değişim oranı, Aralık 2025'te yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet enflasyonu en son Nisan 2022'de yüzde 42,18 olarak kayıtlara geçmişti.

Yine fiyatlar üzerindeki belirleyici unsurlar arasında yer alan "kira enflasyonu" geçen ay yıllık bazda son 34 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü. Aralık 2025'te yüzde 61,61 olarak tespit edilen kira enflasyonu, bu seviyenin altına en son Şubat 2023'te inmişti.
SON 5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

TÜFE göstergeleri incelendiğinde, "temel mal enflasyonunun" da son 60 ayın en düşük seviyesine gerilediği belirlendi. Temel mallardaki fiyat değişimi, yıllık bazda Aralık 2025'te yüzde 17,71 olurken son 5 yılda bu seviyeden daha düşük olarak sadece Aralık 2020'de yüzde 17,24 olarak kayıtlara geçti. Böylece son 5 yılın en düşük temel mal enflasyonu hesaplandı.
Öte yandan, son 6 aydır tek hanelerde seyreden "giyim ve ayakkabı"da yıllık enflasyon, Aralık 2025'te yüzde 5,79 oldu. Böylece son 55 ayın en düşük seviyesi görüldü. Giyim ve ayakkabı kaleminde en son Mayıs 2021'de söz konusu değerin altı kaydedilmişti.

İŞSİZLİK ORANI

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi. İşsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği görüldü.
SON 7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ülkenin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetleri önemli ölçüde azalırken daha uygun koşullarla dış finansmana erişim imkanı arttı.

BORSA REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içinde makroekonomik verilerin olumlu sinyaller vermesi ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin azalmasının desteğiyle yaklaşık 4 ay sonra rekor tazeledi. Yıla 11.296,52 puandan başlayan BIST 100 endeksi, dün kapanışı da 11.702,00 puanla rekor seviyede gerçekleştirdi.
EŞİK DEĞERE YAKLAŞILDI

İSO Türkiye İmalat PMI Anketi'nin Aralık 2025 dönemi sonuçlarına göre endeks, aylık bazda üst üste ikinci kez artarak Kasım 2025'teki 48 seviyesinden 48,9'a yükseldi. Böylece, endeks, geçen yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalmasıyla son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleşti. Endeksin, eşik değer olan 50'ye yaklaşması dikkati çekti.

