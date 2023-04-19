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Borsaya EYT dopingi! Emeklilik tazminatını alan yatırım için koştu ama... Dikkat çeken sözler: "Kaybetmeyi göze aldın demektir"

19.04.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı hız kesmeden sürerken, son bir haftada yatırımcı sayısı 600 bin artarak 4,5 milyonun üzerine çıktı. Borsaya gelen yeni yatırımcıların büyük bir kısmını EYT'lilerin oluşturduğu belirtilirken, tazminatını alan adeta borsaya koştu. Uzmanlardan ise dikkat çeken bir uyarı geldi. Ekonomist Aytunç Kocabalkan "Borsayı tanımadan 'borsada yatırım yapacağım' diyerek emekli paranı borsaya getiriyorsan zaten baştan kaybetmeyi kabul ediyorsun demektir" diye konuştu.

Borsaya EYT dopingi! Emeklilik tazminatını alan yatırım için koştu ama... Dikkat çeken sözler: "Kaybetmeyi göze aldın demektir"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonunda emekli olurken ilk maaşlar da hesaplara yatmaya bşaladı. Emekli olan vatandaşlardan önemli bir kısmı tazminatlarını da alırken, tazminatını alan adeta borsaya koştu. Yeni yatırımcı sayısı son bir haftada 600 bin artarken, uzmanlardan EYT'lilere uyarı geldi. İşte detaylar...

BORSADA 600 BİN YENİ YATIRIMCI

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı hız kesmeden sürüyor. Özellikle de son aylarda Bitcoin'de kaybeden yatırımcılar borsaya yönelirken, borsadaki o ivmeye şimdi de EYT'liler katıldı.

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EYT'LİLER BORSAYA KOŞTU

Resmi rakamlara göre bir haftada yatırımcı sayısı 600 bin artarak 4,5 milyonun üzerine çıktı. Borsaya gelen 600 bin yatırımcının önemli bir kısmını EYT'liler oluşturuyor.

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Uzmanlar ise uyarıyor. Kanal D Haber'e konuşan Ekonomist Aytunç Kocabalkan "Borsaya çok ciddi bir ilgi oldu. 4 milyona yaklaşan yatırımcı sayısının artmasının nedeni buydu. Borsayı tanımadan 'borsada yatırım yapacağım' diyerek emekli paranı borsaya getiriyorsan zaten baştan kaybetmeyi kabul ediyorsun demektir. Küçük yatırımcı değil de küçük kumarbaz mı olmak istiyorsunuz? Önce kendinize bu soruları sormanız gerekiyor. Buraya koyacağınız para ihtiyacınız olmayan bir para olması lazım"

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