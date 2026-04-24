Böylesi görülmedi! Eşinin takılarını çalıp, sevgilisine düğün yaptı

Bursa'da şaşırtan bir olay yaşandı. İki çocuk annesi Meltem Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Ç.’nin, kendisine ait düğün takılarını bozdurarak sevgilisiyle düğün yaptığını öne sürdü. Kasım ayında gerçekleşen düğünü öğrenince şok olduğunu belirten Meltem Ç., "Benim altınlarımla salon tutup, başkasına yuva kurdu" dedi.

Bursa'da daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve 2017 yılında görücü usulü ile evlenen Meltem Ç. ve İ.Ç.’nin evliliklerinden 2 çocuğu dünyaya geldi.

EŞİNİN TAKILARINI BOZDURUP SEVGİLİSİNE DÜĞÜN YAPTI

İ.Ç., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ayrı yaşamaya başlayan çift, nafaka konusunda anlaşamayınca boşanamadı.

Bu süreçte Meltem Ç., iddiaya göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç.'nin B.K. (27) isimli sevgilisi ile dini nikahı yaparak yaşadığını ve düğünde kendisine takılan altın bilezik ve çeyrek altınları bozdurup, salon tutarak 2025’in Kasım ayında düğün yaptığını öğrendi.

Meltem Ç. bunun üzerine hem eşinden hem de bu birlikteliğe karşı çıktığı için kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü İ.Ç.'nin amcası Ş.Ç.'den şikayetçi oldu.

"BENİM ALTINLARIMLA KURULAN EVDE OTURUYORLAR"

Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren Meltem Ç., “Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış. Haberim yoktu ve öğrenince şok oldum. İ.Ç.’nin amcasına ulaştım ve bana, ‘Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar’ dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum. Biz onunla resmi olarak evliyiz. Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar” ifadelerini kullandı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı İ.Ç. ise hakkındaki iddia ve suçlamaları reddedip, “Birlikte yaşadığım bir kişi var ama Meltem'in hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK güven endeksi verilerini açıkladı! TÜİK güven endeksi verilerini açıkladı!
Dev şirkette dolandırıcılık!Dev şirkette dolandırıcılık!

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok

Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

