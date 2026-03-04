FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 4 Mart 2026 son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,61 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 4 Mart 2026 son durum

Dün 84,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,37 dolardan tamamladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,79 artışla 82,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyata ilişkin arz endişelerini artırması, bölgedeki üretim ve ihracatı aksatmasıyla yukarı yönlü seyrini koruyor.

ABD ve İsrail'in, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağını bildirmişti.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu açıklama, küresel enerji tedarikine yönelik endişeleri artırarak piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açtı.

Irak Petrol Bakanlığı da dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump dün Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği yönündeki endişeler de piyasaların odağında yer alıyor.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğini ve tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu ifade ederken, New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun yavaşlaması halinde ek faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 84,63 doların direnç, 62,37 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyorYakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyor
Temettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik kararTemettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petrol petrol fiyatları Brent petrol Brent petrol fiyatı ne kadar Brent petrol kaç dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.